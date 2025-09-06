Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Mexicana

Javier Aguirre reveló una conversación que tuvo con Carlo Ancelotti sobre Hirving Lozano

En la previa al amistoso ante Japón, Javier Aguirre explicó por qué habló con el actual entrenador de Brasil.

Por Patricio Hechem

Javier Aguirre reveló una conversación con Carlo Ancelotti
© Getty ImagesJavier Aguirre reveló una conversación con Carlo Ancelotti

La Selección Mexicana se enfrenta este sábado con Japón por uno de los dos amistosos que disputa el Tri durante esta Fecha FIFA. Este es el primer partido que juega el equipo de Javier Aguirre después de lo que fue la coronación en la Copa Oro 2025 en julio.

Cada vez falta menos para el Mundial y el Vasco busca aprovechar los partidos para seguir sacando conclusiones. Por otro lado, en la conferencia de prensa previa al amistoso con Japón, el entrenador de la Selección Mexicana contó que tuvo una charla con Carlo Ancelotti.

Javier Aguirre, DT de México, advirtió a Guillermo Ochoa por su presente: “Tiene que…”

ver también

Javier Aguirre, DT de México, advirtió a Guillermo Ochoa por su presente: “Tiene que…”

Una de las principales novedades de la convocatoria de México es el regreso de Hirving Lozano. El extremo y actual futbolista de San Diego FC no juega con el Tri desde marzo de 2024. Por esta razón, y como Javier Aguirre nunca dirigió al ‘Chucky’, el Vasco contó que habló con Carlo Ancelotti, quien lo tuvo en el Napoli.

Publicidad

La charla con Carlo Ancelotti sobre Hirving Lozano

Hablé con Ancelotti porque es cuate. Me dijo que lo puso hasta de centro delantero en Napoli. (Lozano) puede jugar en las tres posiciones en ataque, pero hoy como está en San Diego de fuera hacia adentro, se nos lesionó el Chino entonces a un lado Alexis por el otro Piojo y Lainez entonces por ahí lo veo en un 4-3-3″, comentó Javier Aguirre.

Hirving Lozano en la temporada que fue dirigido por Carlo Ancelotti en Napoli (Getty Images)

Hirving Lozano en la temporada que fue dirigido por Carlo Ancelotti en Napoli (Getty Images)

Por otro lado, el técnico de la Selección Mexicana reveló detalles de cuándo habló con Hirving Lozano: “Hablé con Irving la primera vez en Países Bajos en Ámsterdam y le dije que me gusta el orden la disciplina, yo no lo conocía de nada no miré hacia atrás si hizo o dejó de hacer, no me importa conmigo e iba a venir si tenía buena conducta y jugaba bien“.

Publicidad

“Empezó a jugar bien, se lesionó otra vez, le pasó al pobre y la tercera se nos dio. De momento entrena y no hay nada que reprochar, es verdad que pregunté a entrenadores cómo era Hirving y todos me hablaron buenas cosas. Bienvenido a la Selección, está haciendo bien su trabajo en San Diego y no tengo por qué no convocarlo“, agregó el Vasco sobre Chucky.

Hirving Lozano jugó 17 partidos con Carlo Ancelotti en Napoli en la temporada 2019-2020. Chucky se quedó en el club italiano hasta 2023, pero luego de esa campaña el técnico volvió a Real Madrid. Por su buena relación con el actual DT de Brasil, Javier Aguirre se comunicó y hablaron acerca del delantero.

patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Chucky Lozano opinó sobre su regreso a la Selección Mexicana
Selección Mexicana

Chucky Lozano opinó sobre su regreso a la Selección Mexicana

¿Por qué no juega Hirving Lozano en Tigres UANL vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2025?
Concacaf

¿Por qué no juega Hirving Lozano en Tigres UANL vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2025?

Las alineaciones de Tigres UANL vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2025
Concacaf

Las alineaciones de Tigres UANL vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2025

La información sobre la llegada del '9' que ilusiona a Pumas
Pumas de la UNAM

La información sobre la llegada del '9' que ilusiona a Pumas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo