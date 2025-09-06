La Selección Mexicana se enfrenta este sábado con Japón por uno de los dos amistosos que disputa el Tri durante esta Fecha FIFA. Este es el primer partido que juega el equipo de Javier Aguirre después de lo que fue la coronación en la Copa Oro 2025 en julio.

Cada vez falta menos para el Mundial y el Vasco busca aprovechar los partidos para seguir sacando conclusiones. Por otro lado, en la conferencia de prensa previa al amistoso con Japón, el entrenador de la Selección Mexicana contó que tuvo una charla con Carlo Ancelotti.

Una de las principales novedades de la convocatoria de México es el regreso de Hirving Lozano. El extremo y actual futbolista de San Diego FC no juega con el Tri desde marzo de 2024. Por esta razón, y como Javier Aguirre nunca dirigió al ‘Chucky’, el Vasco contó que habló con Carlo Ancelotti, quien lo tuvo en el Napoli.

La charla con Carlo Ancelotti sobre Hirving Lozano

“Hablé con Ancelotti porque es cuate. Me dijo que lo puso hasta de centro delantero en Napoli. (Lozano) puede jugar en las tres posiciones en ataque, pero hoy como está en San Diego de fuera hacia adentro, se nos lesionó el Chino entonces a un lado Alexis por el otro Piojo y Lainez entonces por ahí lo veo en un 4-3-3″, comentó Javier Aguirre.

Hirving Lozano en la temporada que fue dirigido por Carlo Ancelotti en Napoli (Getty Images)

Por otro lado, el técnico de la Selección Mexicana reveló detalles de cuándo habló con Hirving Lozano: “Hablé con Irving la primera vez en Países Bajos en Ámsterdam y le dije que me gusta el orden la disciplina, yo no lo conocía de nada no miré hacia atrás si hizo o dejó de hacer, no me importa conmigo e iba a venir si tenía buena conducta y jugaba bien“.

“Empezó a jugar bien, se lesionó otra vez, le pasó al pobre y la tercera se nos dio. De momento entrena y no hay nada que reprochar, es verdad que pregunté a entrenadores cómo era Hirving y todos me hablaron buenas cosas. Bienvenido a la Selección, está haciendo bien su trabajo en San Diego y no tengo por qué no convocarlo“, agregó el Vasco sobre Chucky.

Hirving Lozano jugó 17 partidos con Carlo Ancelotti en Napoli en la temporada 2019-2020. Chucky se quedó en el club italiano hasta 2023, pero luego de esa campaña el técnico volvió a Real Madrid. Por su buena relación con el actual DT de Brasil, Javier Aguirre se comunicó y hablaron acerca del delantero.