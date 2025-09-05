El regreso del Apertura 2025 de la Liga MX tras el parón por la fecha FIFA de septiembre traerá consigo al partido más importante del futbol mexicano. El próximo sábado 13 de septiembre a las 21:15 (CDMX) América recibirá a Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes para disputar el gran Clásico Nacional, de cara al cual ya se pusieron a la venta los boletos.

Este viernes, las Águilas comunicaron a través de sus canales oficiales que aquellos aficionados que cuenten con la membresía azulcrema así como quienes habían comprado su ticket para el juego ante Pachuca -que se disputó a puertas cerradas- ya pueden comenzar a adquirir las entradas a través del portal oficial de Ticketmaster. El resto de los simpatizantes deberá esperar hasta este sábado 6.

Los precios para este partido oscilan entre los 550 y los 1.700 pesos. Las ubicaciones más baratas son aquellas que se encuentran en la preferente sur, mientras que los lugares más caros se sitúan en la zona Especial Club, que presenta la particularidad de ser techada.

Entre medio de estos valores hay boletos a 650 pesos para la cabecera norte y cabecera sur y 750 para la preferente lateral. La platea lateral, en tanto, costará 850 en las esquinas, 950 para la central alta y 1.000 para la central baja.

¿Cómo se ubican América y Chivas en la clasificación del Apertura 2025 de cara al Clásico Nacional?

América y Chivas se presentarán en el Clásico Nacional con realidades diametralmente opuestas. Por un lado, el conjunto de André Jardine marcha 2° con 17 unidades, a un punto del líder Rayados, producto de cinco victorias y dos empates.

Del otro lado, los dirigidos por Gabriel Milito, que registran un juego menos por la postergación del cotejo ante Tigres UANL por la primera fecha, se encuentran en el antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones con solo cuatro puntos como consecuencia de un triunfo, una igualdad y cuatro derrotas.