Atlético de Madrid puso sus ojos en la Liga MX para fichar a una de las promesas del futbol mexicano. En este caso no se trata de Gilberto Mora, estrella de Xolos quien fue relacionado durante los últimos días a Real Madrid, sino de un futbolista de Atlético de San Luis, según reportaron distintas fuentes.

El jugador en cuestión es Luis Ronaldo Nájera, mediocentro ofensivo de 22 años quien vivirá su primera experiencia europea. El formado en la academia de Tigres UANL se unirá al cuadro capitalino, que tiene en la órbita del mismo grupo empresario a la institución potosina, en condición de cedido por un año.

En principio, el nacido en Ciudad Mante se desempeñará en Atlético Madrileño, equipo filial que milita en la Primera Categoría RFEF, que se ubica dentro del tercer escalafón de divisiones en el futbol español. En caso de gozar de una buena participación en el conjunto juvenil podría tener chances de ser convocado al primer equipo.

Luis Ronaldo Nájera se unirá a Atlético de Madrid y comenzará jugando en el equipo flial. (Imago7)

De esta manera, Luis Nájera, quien este lunes estuvo en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares viendo el empate entre sus nuevos compañeros y Atlético Sanluqueño por 0-0, empezará una nueva etapa en su carrera a poco más de un año de haber debutado en primera división con Atlético de San Luis.

Los números de Luis Nájera en Atlético de San Luis

Sus números con el conjunto potosino -donde fue dirigido por Doménec Torrent y Guillermo Abascal- indican que disputó 34 encuentros, con 4 goles (todos en el marco del torneo local) y 4 asistencias sobre un total de 1.579 minutos en cancha.

Esta será la cuarta baja para el conjunto mexicano en el actual mercado de fichajes. Anteriormente se marcharon Jhon Murillo, hacia América de Cali, Vitinho (Xolos ) e Iker Moreno (Puebla).