Tigres UANL comenzó la temporada mucho mejor que la anterior ya que se han dado los resultados que el equipo quería en el Apertura 2025. Los felinos están en zona de playoffs con 13 puntos sobre 18 disputados, sumando cuatro victorias, un empate y una derrota.

ver también ¿Tomás Marchiori a Tigres UANL? La decisión que tomó Vélez Sarsfield ante los rumores de salida de su portero titular

El objetivo del equipo de Guido Pizarro es dar pelea a los grandes de México y ser candidatos al título en esta temporada. En este mercado de pases lograron contratar a un fichaje de lujo que le aportó un plus muy importante a la plantilla y que ya se ha convertido en una de las grandes figuras del equipo.

Se trata de Ángel Correa, campeón del mundo que llegó desde España después de varios años en Europa. Sin embargo, todavía creen que falta reforzarse antes de que cierre el mercado y se interesaron en un futbolista que fue descartado en Club América.

Publicidad

Publicidad

El elegido es Javairo Dilrosun, atacante neerlandés, según informaron en Diario Récord. El atacante europeo viene de jugar a préstamo en Los Ángeles FC de la MLS pero no hicieron uso de su opción de compra, lo que lo llevó a volver a México.

Javairo Dilrosun durante su etapa en Los Ángeles FC de la MLS (Getty Images)

Jardine no lo tiene en cuenta en Las Águilas y ahora está registrado en la Sub-21 del equipo. Una situación que Tigres podría aprovechar para sumar a un jugador de calidad internacional que busca recuperar protagonismo en el futbol mexicano.

Publicidad

Publicidad

Pizarro habló de la llegada de refuerzos

“Hay muchos nombres que salen, la directiva y nosotros estamos trabajando en conjunto para que sea lo mejor para el club a corto, mediano y largo plazo. Se verán las soluciones en estos 10 días. Si no, como digo siempre, muy conforme con el plantel, muy contento. Iremos a buscar los objetivos con el plantel que tenemos, pero bueno, quedan 10 días. Son nombres, no descarto, no veo posibilidades y estoy muy conforme con el equipo”, expresó el argentino.