No caben dudas de que el futbol es unos de los deportes más populares del mundo, quizás el más. En esa vía, más allá de los millones de fanático alrededor del mundo y que asisten a los encuentros, otro parámetra que dan muesta de su masividad es lo que sucede en las redes sociales.
A pesar de ello, hay equipos que con más seguidos que otros y que tienen una base más solida, dando un guiño de cuáles son los equipos más populares en cada país y del mundo. En los últimos días, CIES Football Observatory realizó un estudio sobre esta cuestión.
El organismo determinó cuáles son los clubes con más seguidores del mundo y armó un Top 100, donde México figura con 5 representantes. El que más seguidores tiene en la Liga MX es América, que está en el puesto 28 con 29,7 millones de seguidores entre las plataformas que entraron en el censo.
|Posición
|Equipo
|Total
|X (ex Twitter)
|YouTube
|Tik Tok
|28
|América
|29,7M
|12,0M
|4,2M
|6,3M
|1,6M
|5,6M
|41
|Chivas
|20,8M
|7,8M
|3,5M
|4,0M
|0,8M
|4,7M
|83
|Cruz Azul
|8,5M
|4,5M
|1,9M
|1,4M
|≤0,1M
|0,7M
|88
|Tigres UANL
|8,2M
|3,3M
|1,8M
|1,3M
|0,4M
|1,4M
|95
|Pumas UNAM
|7,3M
|3,0M
|2,1M
|1,1M
|0,2M
|0,9M
Cabe añadir que las redes sociales que se tomaron en cuenta fueron Facebook, X (ex Twitter), Instagram, YouTube y TikTok. El podio mexicano lo cierran Chivas, con 20,8 millones y en el puesto 41, y Cruz Azul, que aparece en el lugar 83 con 8,5 millones.
En tanto, los otros dos conjuntos de la Primera División de México que aparecen en la lista centenaria son Tigres UANL, que es 88° con 8,2 millones, y Pumas UNAM, sobre el cierre del listado, en el 95° con 7,3 millones. Ciudad de México quedó fuertemente representada con tres equipos.
Top 10 clubes con más seguidores en redes sociales
Mientras André Jardine gana 1,7 millones en América, el salario de Joel Huiqui en Cruz Azul
- Real Madrid (España) – 487,6 millones
- Barcelona (España) – 441,8 millones
- Manchestet United (Inglaterra) – 238,6 millones
- PSG (Francia) – 208,1 millones
- Manchester City (Inglaterra) – 187,8 millones
- Liverpool (Inglaterra) – 179,2 millones
- Juventus (Italia) – 178,3 millones
- Bayern Munich (Alemania) – 165,2 millones
- Chelsea (Inglaterra) – 156,5 millones
- Arsenal (Inglaterra) – 118,5 millones
En síntesis
- Cinco equipos de Liga MX integran el Top 100 mundial del CIES Football Observatory.
- América es el club mexicano líder, ubicándose 28° con 29,7 millones de seguidores.
- Chivas, Cruz Azul, Tigres y Pumas completan el ranking superando los 7,3 millones.