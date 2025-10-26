En el marco de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca empató 2-2 en condición de local en el Estadio Nemesio Diez ante Pachuca y no logró estirar la diferencia con sus más inmediatos perseguidores en la tabla de posiciones y aún no asegura el liderato.

Cuando el partido estaba 2-2, ya en el complemento, todo se oscureció a los 72 minutos de partidos. Hay preocupación por una de las figuras del equipo, Alexis Vega, que tras una corrida por la banda izquierda, frenó en seco e inmediatamente pidió el cambio.

El jugador se tiró en el campo de juego visiblemente dolorido y fue atendido por los médicos del equipo. En los momentos previos a desplomarse se tomó el posterior del muslo izquierdo, dejando entrever una dolencia muscular en aquella zona.

Ahora, en las próximas horas seguramente se le harán los estudio para lograr saber la gravedad de la lesión. Por los gestos de dolor y angustia, no se descarta algún desgarro. El jugador ni siquiera salió caminando y fue retirado en un carrito. El delantero Robert Morales lo reemplazó.