Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 17 del Clausura 2026

Finalizó la primera parte del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y ya quedaron definidos los ocho equipos que irán en busca del título en esta temporada. La fase regular llegó a su fin con varias emociones y con todo listo para el inicio de la Liguilla.
En los cuartos de final habrá cruces de alto nivel que prometen espectáculo y mucha intensidad. Cada serie tendrá su propio condimento y definirá quiénes avanzan a las semifinales en la pelea por el campeonato.
Más allá de la lucha por el título, otro de los focos estaba puesto en el cumplimiento de la regla de menores, un requisito clave que los clubes deben alcanzar a lo largo del torneo. Esta normativa obliga a dar minutos a futbolistas jóvenes, promoviendo el desarrollo de talento local.
Finalmente, todos los equipos lograron cumplir con el objetivo y evitaron sanciones. Esto era algo que generaba expectativa en el cierre del torneo, ya que varios clubes llegaban con lo justo en la suma de minutos requeridos.
Los casos más ajustados eran los de Cruz Azul y Tigres UANL, que estaban en la cuerda floja. Sin embargo, ambos lograron completar los minutos necesarios en la última jornada y terminaron cumpliendo con la normativa.
Tabla de la regla de menores – Clausura 2026
|Club
|Minutos A
|Minutos B
|Minutos C
|Minutos D
|Total
|Ajustado
|Estado
|Guadalajara
|3675
|0
|121
|498
|4294
|3683
|Cumplió
|Necaxa
|2493
|203
|881
|547
|4124
|3322
|Cumplió
|Puebla F.C.
|2332
|1228
|309
|0
|3869
|3518
|Cumplió
|Mazatlán FC
|1640
|1002
|513
|623
|3778
|3401
|Cumplió
|Santos Laguna
|1563
|829
|20
|708
|3120
|2689
|Cumplió
|Pachuca
|113
|786
|1533
|236
|2668
|2488
|Cumplió
|Atlético de San Luis
|907
|1267
|0
|141
|2315
|2315
|Cumplió
|Querétaro
|1500
|0
|815
|0
|2315
|2268
|Cumplió
|Monterrey
|976
|0
|689
|573
|2238
|2163
|Cumplió
|Tijuana
|425
|1101
|0
|339
|1865
|1865
|Cumplió
|Atlas
|0
|1700
|0
|158
|1858
|1858
|Cumplió
|FC Juárez
|1428
|1
|0
|275
|1704
|1704
|Cumplió
|León
|1603
|0
|67
|0
|1670
|1670
|Cumplió
|América
|471
|1078
|0
|0
|1549
|1549
|Cumplió
|Pumas UNAM
|0
|811
|686
|15
|1512
|1512
|Cumplió
|Toluca
|10
|154
|1146
|62
|1372
|1359
|Cumplió
|Cruz Azul
|0
|885
|234
|168
|1287
|1287
|Cumplió
|Tigres UANL
|917
|0
|254
|74
|1245
|1245
|Cumplió
En sintesis
- Cruz Azul y Tigres UANL completaron los minutos de la regla de menores bajo presión.
- Todos los clubes de la Liga MX evitaron sanciones por cumplimiento de talento joven.
- El club Guadalajara lideró la tabla de menores con un total de 4.368 minutos ajustados.