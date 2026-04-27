Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 17 del Clausura 2026

Finalizó la primera parte del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y ya quedaron definidos los ocho equipos que irán en busca del título en esta temporada. La fase regular llegó a su fin con varias emociones y con todo listo para el inicio de la Liguilla.

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En los cuartos de final habrá cruces de alto nivel que prometen espectáculo y mucha intensidad. Cada serie tendrá su propio condimento y definirá quiénes avanzan a las semifinales en la pelea por el campeonato.

Más allá de la lucha por el título, otro de los focos estaba puesto en el cumplimiento de la regla de menores, un requisito clave que los clubes deben alcanzar a lo largo del torneo. Esta normativa obliga a dar minutos a futbolistas jóvenes, promoviendo el desarrollo de talento local.

Finalmente, todos los equipos lograron cumplir con el objetivo y evitaron sanciones. Esto era algo que generaba expectativa en el cierre del torneo, ya que varios clubes llegaban con lo justo en la suma de minutos requeridos.

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Los casos más ajustados eran los de Cruz Azul y Tigres UANL, que estaban en la cuerda floja. Sin embargo, ambos lograron completar los minutos necesarios en la última jornada y terminaron cumpliendo con la normativa.

Tabla de la regla de menores – Clausura 2026

Club Minutos A Minutos B Minutos C Minutos D Total Ajustado Estado Guadalajara 3675 0 121 498 4294 3683 Cumplió Necaxa 2493 203 881 547 4124 3322 Cumplió Puebla F.C. 2332 1228 309 0 3869 3518 Cumplió Mazatlán FC 1640 1002 513 623 3778 3401 Cumplió Santos Laguna 1563 829 20 708 3120 2689 Cumplió Pachuca 113 786 1533 236 2668 2488 Cumplió Atlético de San Luis 907 1267 0 141 2315 2315 Cumplió Querétaro 1500 0 815 0 2315 2268 Cumplió Monterrey 976 0 689 573 2238 2163 Cumplió Tijuana 425 1101 0 339 1865 1865 Cumplió Atlas 0 1700 0 158 1858 1858 Cumplió FC Juárez 1428 1 0 275 1704 1704 Cumplió León 1603 0 67 0 1670 1670 Cumplió América 471 1078 0 0 1549 1549 Cumplió Pumas UNAM 0 811 686 15 1512 1512 Cumplió Toluca 10 154 1146 62 1372 1359 Cumplió Cruz Azul 0 885 234 168 1287 1287 Cumplió Tigres UANL 917 0 254 74 1245 1245 Cumplió

En sintesis

Cruz Azul y Tigres UANL completaron los minutos de la regla de menores bajo presión.

y completaron los minutos de la bajo presión. Todos los clubes de la Liga MX evitaron sanciones por cumplimiento de talento joven .

evitaron sanciones por cumplimiento de . El club Guadalajara lideró la tabla de menores con un total de 4.368 minutos ajustados.