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Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 17 del Clausura 2026

Terminó la primera fase del torneo y se definieron las posiciones en el cumplimiento de minutos para futbolistas juveniles.

Tabla de la regla de menores de la Liga MX.
© Getty ImagesTabla de la regla de menores de la Liga MX.

Finalizó la primera parte del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y ya quedaron definidos los ocho equipos que irán en busca del título en esta temporada. La fase regular llegó a su fin con varias emociones y con todo listo para el inicio de la Liguilla.

En los cuartos de final habrá cruces de alto nivel que prometen espectáculo y mucha intensidad. Cada serie tendrá su propio condimento y definirá quiénes avanzan a las semifinales en la pelea por el campeonato.

Más allá de la lucha por el título, otro de los focos estaba puesto en el cumplimiento de la regla de menores, un requisito clave que los clubes deben alcanzar a lo largo del torneo. Esta normativa obliga a dar minutos a futbolistas jóvenes, promoviendo el desarrollo de talento local.

Finalmente, todos los equipos lograron cumplir con el objetivo y evitaron sanciones. Esto era algo que generaba expectativa en el cierre del torneo, ya que varios clubes llegaban con lo justo en la suma de minutos requeridos.

Los casos más ajustados eran los de Cruz Azul y Tigres UANL, que estaban en la cuerda floja. Sin embargo, ambos lograron completar los minutos necesarios en la última jornada y terminaron cumpliendo con la normativa.

Tabla de la regla de menores – Clausura 2026

ClubMinutos AMinutos BMinutos CMinutos DTotalAjustadoEstado
Guadalajara3675012149842943683Cumplió
Necaxa249320388154741243322Cumplió
Puebla F.C.23321228309038693518Cumplió
Mazatlán FC1640100251362337783401Cumplió
Santos Laguna15638292070831202689Cumplió
Pachuca113786153323626682488Cumplió
Atlético de San Luis9071267014123152315Cumplió
Querétaro15000815023152268Cumplió
Monterrey976068957322382163Cumplió
Tijuana4251101033918651865Cumplió
Atlas01700015818581858Cumplió
FC Juárez14281027517041704Cumplió
León1603067016701670Cumplió
América47110780015491549Cumplió
Pumas UNAM08116861515121512Cumplió
Toluca1015411466213721359Cumplió
Cruz Azul088523416812871287Cumplió
Tigres UANL91702547412451245Cumplió
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En sintesis

  • Cruz Azul y Tigres UANL completaron los minutos de la regla de menores bajo presión.
  • Todos los clubes de la Liga MX evitaron sanciones por cumplimiento de talento joven.
  • El club Guadalajara lideró la tabla de menores con un total de 4.368 minutos ajustados.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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