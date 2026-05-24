Cómo quedó la tabla de títulos de la Liga MX tras el Clausura 2026

Este domingo, Cruz Azul consiguió el campeonato de la Liga MX por el Clausura 2026, acabando con una sequía de títulos de 5 años. De esta manera, se actualizó la tabla de campeonatos en el futbol mexicano y ahora el equipo ganador de esta noche ya suma 10 copas en el Máximo Circuito mejorando su posición.

Publicidad

La escuadra celeste pudo conseguir el día de hoy un anhelado título al verse en esta final tan complicada. Ahora pese a ya estar en una posición mejor en la tabla de campeonatos seguramente no se van a rendir y seguirán peleando para mantenerse en lo más alto y pelear con su contrincante más cercano para rebasarlo.

¿Cómo quedó la tabla con Cruz Azul campeón?

En el primer puesto hasta ahora se encuentra el Club América, quienes suman un total de 16 campeonatos en los torneos de la Liga MX, de ahí, muy por debajo se encuentran Chivas y Toluca, ambas instituciones con 12 títulos cada uno, por lo que aún se encuentran muy lejos de igualar a la escuadra azulcrema: cuatro títulos específicamente.

De ahí viene Cruz Azul con 10 títulos por el que consiguió el día de hoy ante Pumas quedándose en el puesto 4. Vienen León y Tigres con 8; los Universitarios con 7 campeonatos, por lo que de ahí en fuera la tabla se mantuvo en sus lugares, pues sólo estos dos conjuntos de arriba estaban peleando el campeonato esta noche en el Estadio Olímpico Universitario.

Publicidad

Tabla de campeonatos en la Liga MX tras el título de Pumas/Cruz Azul