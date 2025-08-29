La Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX está a la vuelta de la esquina y los equipos se preparan de la mejor manera para poder ir por una victoria que los acerque a sus objetivos y los deje en una mejor posición en la tabla pensando ya en la fechas venideras.

Sin embargo, América recibió una desagradable sorpresa al enterarse que el partido ante Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes se jugará a puertas cerradas por una razón en particular. Cabe recordar que jugarán este sábado 30 de agosto desde las 21:05 horas (Ciudad de México).

Quién llevó a cabo esta radical medida por la Alcaldía Benito Juárez que esbozó que el personal de seguridad del conjunto azulcrema fue más allá de sus facultades y cerró una calle, causando un problema de vialidad que afectó a una persona que necesitaba atención médica.

Así lo anunciaron: “Debido a que personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica“.

Por último, agregaron a modo de aviso: “En tanto el Club América no demuestre que su personal o la empresa que presta los servicios de seguridad, están debidamente capacitados y acreditados, no se podrán realizar los eventos a puerta abierta“.

¿Cuál es la respuesta de América?

De momentos, las Águilas aún no se han manifestado pero de acuerdo a Mediotiempo, comentaron que ya se trabaja al respecto para llegar a un punto de acuerdo. En caso de que el compromisos pueda desarrollarse de manera normal deberá ser la propia alcaldía la que lo dé a conocer. Hasta este viernes la venta de boletos continuaba de forma normal.