El jugador rojinegro tuvo que salir de cambio en su último partido por una molestia física y enciende las alarmas de cara al cierre del torneo.

En la Jornada 14 Atlas sostuvo un gran duelo ante Puebla, por lo que antes de que terminara la primera mitad del encuentro, Elías Montiel tuvo que salir del terreno de juego debido a una molestia física, ante ello entró Edgar Zaldívar al campo. Esto encendió las alarmas del cuadro rojinegro, porque se viene el cierre del torneo.

Publicidad

La buena noticia es que de acuerdo con lo mencionado por Hernán Crespo después del partido fue que la lesión no era de gravedad, por lo que eso sumado a que en los días recientes el equipo no ha dado a conocer ningún reporte médico, todo pone a pensar que están en lo dicho y no es algo que pueda preocupar.

Hay que recordar que Elías tuvo una un desgarro en el músculo femoral que lo alejó de la canchas previo al Mundial. Sin embargo, en este mismo año se tiene esta situación que puso a pensar que las lesiones siguen vigentes para el jugador y por ello hay cierta preocupación con molestias como ésta, ya que genera incertidumbre.

¿Cuándo regresaría Elías Montiel?

Hasta el momento, el equipo no ha dado a conocer ningún reporte médico, por lo que lo más seguro es que el jugador esté presente los siguientes partidos, por la premura podría quedar fuera de la Jornada 15 para recuperarlo al 100%, pero se esperaría que para la Fecha 16 ya pueda estar considerado en el equipo rumbo a ganarse ese lugar en Liguilla.

Publicidad

En síntesis