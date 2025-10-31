Atlas vive un nuevo presente desde el regreso de Diego Cocca a la banca del equipo. Si bien le costó conseguir su primera victoria en la Liga MX, ahora los Rojinegros pelean por llegar al Play-In y tienen un partido fundamental este sábado frente a Toluca, el líder de la tabla.

Más allá de la pura actualidad de Atlas, el segundo ciclo de Diego Cocca en los Zorros recién comienza y el objetivo es seguir creciendo. En este sentido, y ya pensando en lo que será el Clausura 2026, se reveló que la directiva comprará de manera definitiva a Diego González.

Recordemos que el extremo paraguayo llegó a Atlas en enero de 2025 a préstamo desde Lazio. El club rojinegro contaba con una opción de compra para quedarse con la ficha de Diego González y, de acuerdo a lo contado por César Luis Merlo, precisamente eso hará la directiva.

Diego González, una de las figuras de Atlas en 2025 (Getty Images)

El especialista en el mercado de fichajes reveló que Atlas pagará 1,1 millones de dólares a Lazio para quedarse con la ficha del delantero paraguayo. Diego González fue una apuesta de Germán Brunati antes de su salida y el sudamericano dio sus frutos.

Los números de Diego González en Atlas

Diego González disputó hasta el momento 32 partidos con Atlas, en los que convirtió 7 goles y brindó 8 asistencias. El paraguayo ha sido uno de los más consistentes y determinantes de los Rojinegros durante el año pese a las irregularidades que transitó el club.

Con el regreso de Diego Cocca se prevé que el futuro de Atlas irá en crecimiento, por lo que Diego González todavía tendría margen para mostrar más cosas. Por lo pronto los Rojinegros intentarán entrar al Play-In del Apertura 2025 y para eso deberán sumar puntos frente a Toluca este sábado en el Estadio Jalisco.

En síntesis