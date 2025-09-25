Es tendencia:
Candidato al Puskás: Santiago Homenchenko reveló el plan que preparó Querétaro para dañar a Kevin Mier

El mediocentro uruguayo confesó la estrategia para convertirle al guardameta colombiano en el duelo de los Gallos Blancos ante los Celestes.

Por Agustín Zabaleta

Santiago Homenchenko confesó la estrategia para convertirle a Kevin Mier en el duelo de Querétaro ante Cruz Azul
© Getty ImagesSantiago Homenchenko confesó la estrategia para convertirle a Kevin Mier en el duelo de Querétaro ante Cruz Azul

En el marco de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX, Cruz Azul y Querétaro igualaron 2-2 en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana tras los tantos de José Paradela y Gabriel Fernánez para el local, y Santiago Homenchenko en dos ocasiones para la visita.

Sergio Ramos lanzó un penal ‘a lo panenka’ y terminó humillado: del fallo al gol de Toluca

Sin embargo, la nota de la noche la dio el uruguayo que se desempeña para lso Gallos Blancos. Más allá de su doblete, el 2-1 parcial fue un impresionante gol de mitad de cancha donde vio adelantado a Kevin Mier, portero de la Máquina Cementera.

Pero lo que sorprendió aún más fueron sus declaraciones luego del partido, donde confesó para TUDN, que ese tipo de disparos estaban estudiados y que era una posibilidad poder intentar un tiro desde aquella parte del campo de juego.

Así lo explicó: “Con Mateo (Coronel) lo habíamos hablado mucho. Él justo le pasó algo parecido en Argentina y concentramos juntos. Entonces, estuvimos todos los dos días de concentración hablando de eso y bueno, sabíamos también que Kevin a veces adelanta un poco“.

Y continuó: “Creo que ya lo había pasado alguna vez en esta situación y nada. Hablamos con el entrenador de arquero del club también. Antes del partido me dice: ‘Acordate, acordate’ y obviamente que analizando, mirando video del rival se ven estas cosas”.

¡Cada vez falta menos! Revelan la fecha en la que Cruz Azul volverá a ser local en el Estadio Azteca

¿Cuándo vuelve a jugar Querétaro por el Apertura 2025 de la Liga MX?

De cara a la Jornada 11 del torneo nacional, el conjunto tricolor volverá a jugar pronto, ya que tendrá acción este domingo 28 de septiembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) de local ante Tigres UANL en el Estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro.

Agustín Zabaleta
