En el marco de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX, Cruz Azul y Querétaro igualaron 2-2 en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana tras los tantos de José Paradela y Gabriel Fernánez para el local, y Santiago Homenchenko en dos ocasiones para la visita.

ver también Sergio Ramos lanzó un penal ‘a lo panenka’ y terminó humillado: del fallo al gol de Toluca

Sin embargo, la nota de la noche la dio el uruguayo que se desempeña para lso Gallos Blancos. Más allá de su doblete, el 2-1 parcial fue un impresionante gol de mitad de cancha donde vio adelantado a Kevin Mier, portero de la Máquina Cementera.

Pero lo que sorprendió aún más fueron sus declaraciones luego del partido, donde confesó para TUDN, que ese tipo de disparos estaban estudiados y que era una posibilidad poder intentar un tiro desde aquella parte del campo de juego.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Así lo explicó: “Con Mateo (Coronel) lo habíamos hablado mucho. Él justo le pasó algo parecido en Argentina y concentramos juntos. Entonces, estuvimos todos los dos días de concentración hablando de eso y bueno, sabíamos también que Kevin a veces adelanta un poco“.

Y continuó: “Creo que ya lo había pasado alguna vez en esta situación y nada. Hablamos con el entrenador de arquero del club también. Antes del partido me dice: ‘Acordate, acordate’ y obviamente que analizando, mirando video del rival se ven estas cosas”.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Cada vez falta menos! Revelan la fecha en la que Cruz Azul volverá a ser local en el Estadio Azteca

¿Cuándo vuelve a jugar Querétaro por el Apertura 2025 de la Liga MX?

De cara a la Jornada 11 del torneo nacional, el conjunto tricolor volverá a jugar pronto, ya que tendrá acción este domingo 28 de septiembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) de local ante Tigres UANL en el Estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro.