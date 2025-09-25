Este miércoles finalizó la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX con partidos interesantes y con muchas emociones. Por un lado, América, Toluca, Tigres UANL y Santos Laguna salieron victoriosos, mientras que Cruz Azul y Querétaro repartieron unidades.

Con estos partidos y los que se disputaron durante el martes, se movió la tabla de goleo de la competición y de acá hasta que termine el mismo, habrá una lucha importante para ver quién se queda con el premio, aunque queda un largo camino por delante.

Un futbolista que sorprende es Joao Pedro Galvao, jugador de Atlético San Luis, quien acumula 8 anotaciones y es líder de la tabla de goleo de la competición en solitario. El equipo ha hecho apenas 15 goles y el futbolista italiano tiene la mitad de ellos.

Tres jugadores lo siguen de cerca con 6 gritos de gol cada uno. Dos son de Rayados, que son escoltas en la tabla de posiciones, Sergio Canales y Germán Berterame. El trio lo completa Paulinho, futbolista de los Diablos Rojos que también son escoltas de la Máquina Cementera.

Tabla de goleo del Apertura 2025

Joao Pedro Galvao (Atlético San Luis) — 8 goles

Sergio Canales (Rayados) — 6 goles

Germán Berterame (Rayados) — 6 goles

Paulinho (Toluca) — 6 goles

Ángel Sepúlveda (Cruz Azul) — 5 goles

Frank Boya (Xolos) — 5 goles

Ismael Díaz de León (León) — 5 goles

Armando González (Chivas) — 5 goles

