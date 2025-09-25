Es tendencia:
Apertura 2025

Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el hat-trick de Paulinho en Toluca vs. Rayados

El delantero portugués se despachó con tres goles para los Diablos Rojos en el duelo contra los Albiazules por el certamen nacional.

Por Agustín Zabaleta

Paulinho se despachó con tres goles para Toluca en el duelo contra Rayados
Paulinho se despachó con tres goles para Toluca en el duelo contra Rayados

Este miércoles finalizó la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX con partidos interesantes y con muchas emociones. Por un lado, América, Toluca, Tigres UANL y Santos Laguna salieron victoriosos, mientras que Cruz Azul y Querétaro repartieron unidades.

Antonio Mohamed, DT de Toluca, se adjudicó el penal errado por Sergio Ramos: “Lo soñé”

Con estos partidos y los que se disputaron durante el martes, se movió la tabla de goleo de la competición y de acá hasta que termine el mismo, habrá una lucha importante para ver quién se queda con el premio, aunque queda un largo camino por delante.

Un futbolista que sorprende es Joao Pedro Galvao, jugador de Atlético San Luis, quien acumula 8 anotaciones y es líder de la tabla de goleo de la competición en solitario. El equipo ha hecho apenas 15 goles y el futbolista italiano tiene la mitad de ellos.

Tres jugadores lo siguen de cerca con 6 gritos de gol cada uno. Dos son de Rayados, que son escoltas en la tabla de posiciones, Sergio Canales y Germán Berterame. El trio lo completa Paulinho, futbolista de los Diablos Rojos que también son escoltas de la Máquina Cementera.

Chivas vs. Necaxa: la noche de terror que vivió Fernando Gago en su regreso al Akron

Tabla de goleo del Apertura 2025

  • Joao Pedro Galvao (Atlético San Luis) — 8 goles
  • Sergio Canales (Rayados) — 6 goles
  • Germán Berterame (Rayados) — 6 goles
  • Paulinho (Toluca) — 6 goles
  • Ángel Sepúlveda (Cruz Azul) — 5 goles
  • Frank Boya (Xolos) — 5 goles
  • Ismael Díaz de León (León) — 5 goles
  • Armando González (Chivas) — 5 goles
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
