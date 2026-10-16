Los de Tijuana afrontan un desafío relevante en la temporada y esto pasará con su máximo talento.

Xolos y Puebla cerrarán la programación del viernes en el campeonato de Primera División del futbol mexicano. En el Estadio Caliente, dos conjuntos de realidades muy similares se enfrentan por tres puntos fundamentales. En la continuidad de la jornada 12 del Apertura 2026, se aproxima un duelo muy interesante en Tijuana.

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En el caso de ‘La Jauría’, los Xolos arriban a este compromiso ubicados en el 8° puesto del campeonato, con 15 puntos, producto de cuatro triunfos, tres empates y tres derrotas. Por el lado de ‘La Franja’, el Puebla llega a este encuentro colocado en el 9° lugar del torneo, con 15 unidades, tras ganar cuatro, empatar tres y perder cuatro.

La diferencia entre ambos contendientes en la previa del partido reside en que Xolos aún tiene un partido postergado pendiente. El conjunto de Tijuana debe un encuentro de la jornada 7 ante el América como visitante. Puebla, mientras tanto, posee el calendario al día ya que en aquella misma fecha jugó y cayó como local ante el Toluca.

¿Juega Gilberto Mora en Xolos vs. Puebla por el Apertura 2026?

Tristemente para los de Tijuana, Gilberto Mora no tendrá minutos esta noche en Xolos para recibir al Puebla en su cancha y ante sus aficionados. La joya del cuadro rojinegro, que venía de varias ausencias seguidas, volvió a integrar la convocatoria pero no estará presente. El crack mexicano no aparece en el once titular ni en la banca.

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Gil Mora no verá acción esta noche [foto: Getty]

Sin Gilberto Mora, esta es la alineación confirmada de los Xolos de Tijuana para enfrentar al Puebla por la jornada 12 del Apertura 2026 en el Estadio Caliente: Antonio Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Alejandro Gómez, Jesús Vega; Ramiro Árciga, Ignacio Rivero, Iván Tona; Francisco González, Mourad El Ghezzouani y Adonis Preciado.

¿Cuándo y dónde ver Xolos vs. Puebla por el Apertura 2026?

Los Xolos de Gilberto Mora recibirán a Puebla este viernes 16 de octubre, en el Estadio Caliente de Tijuana, en el marco de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026. El compromiso de Liga MX se llevará a cabo a partir de las 21.05 horas del Centro de México, en el segundo turno de encuentros del día en el futbol mexicano.

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El enfrentamiento entre rojinegros y blanquiazules no será fácil de sintonizar ya que no será transmitido por TV abierta en México, ni tampoco por TV de cable. Para poder seguir en vivo y en directo el partido de esta noche, los fanáticos deberán estar suscriptos a la plataforma de streaming online paga de FOX One.