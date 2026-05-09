Chivas celebró este viernes 8 de mayo la conmemoración de la fundación del club. El conjunto de Guadalajara publicó una imagen a modo de festejo resaltando a las figuras más importantes que tuvo la institución a lo largo de su historia, pero sorpresivamente Javier Hernández no fue incluido.
Si bien el regreso de Chicharito no fue el deseado, lo cierto es que se trata de uno de los canteranos más importantes, tanto así que dejó alrededor de 10 millones de dólares en las arcas del club con su venta a Manchester United en 2010.
Ahora bien, lejos de entrar en polémicas, el Hernández se pronunció en redes sociales para saludar a Chivas por su aniversario con un carrete de fotos y con un emotivo mensaje: “Felices 120 años mi rebaño! Un legado familiar!”.
La primera fotografía del posteo es una junto a su abuelo, Tomás Balcázar, otro emblema importante del club. Además, Chivas le contestó el posteo con el mensaje: “De generación en generación”.
Chivas va por la remontada ante Tigres
El Rebaño Sagrado buscará utilizar el envió anímico del aniversario para intentar remontar la serie ante Tigres esta noche. Chivas fue de los mejores en la Fase Regular, pero cayó por 3-1 en el encuentro de ida de los cuartos de final ante los Felinos.
No obstante, mantienen vivas sus ilusiones de seguir en el camino rumbo al título del Clausura 2026 y confían en hacer un buen papel desde las 19:07 (horario del centro de México) en el Estadio Akron con el apoyo de sus aficionados.
La afición de Chivas apuntó contra el responsable de la derrota ante Tigres UANL por el Clausura 2026
En síntesis
- Chivas conmemoró el aniversario de su fundación este viernes 8 de mayo.
- Javier Hernández felicitó al club por sus 120 años mediante redes sociales.
- El club buscará remontar un 3-1 contra Tigres hoy en el Estadio Akron.