Dónde ver EN VIVO Pumas UNAM vs. Pachuca por las semifinales del Clausura 2026: canales de TV y streaming

Pumas UNAM recibe a Pachuca este domingo por la vuelta de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX. Conoce a qué hora juegan, qué canales transmiten el partido y cómo verlo online en vivo.

Desde las 19:00 hs de la CDMX se definirá al segundo finalista del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Pumas UNAM y Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario en lo que promete ser un gran partido.

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Los Tuzos tienen la ventaja de un gol tras ganar por 1-0 en el Estadio Hidalgo el jueves pasado, pero saben que perdiendo por el mismo resultado serán eliminados por ventaja deportiva. Los universitarios, por su parte, buscarán aprovechar la localía y el apoyo de su afición para lograr llevarse un resultado clave que los meta en la final.

Pumas llega con la obligación de remontar la serie en casa, aunque cuenta con el respaldo de su gente y una de las localías más fuertes del futbol mexicano. Pachuca, en cambio, intentará sostener la ventaja conseguida en la ida y volver a disputar una final de Liga MX tras un gran semestre.

Dónde pasan el partido.

El partido se podrá seguir en México y Estados Unidos a través de ViX Premium, plataforma de streaming que transmitirá el encuentro en vivo. Además, también irá TUDN, Caliente TV, Azteca 7 y Canal 5.

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Horarios de Pumas UNAM vs. Pachuca

Argentina: 22:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Brasil: 22:00 horas

Chile: 21:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Estados Unidos (Central): 20:00 horas

Estados Unidos (Este): 21:00 horas

Estados Unidos (Montaña): 19:00 horas

Estados Unidos (Pacífico): 18:00 horas

México: 19:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Perú: 20:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

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