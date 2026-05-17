Dónde ver EN VIVO Pumas UNAM vs. Pachuca por las semifinales del Clausura 2026: canales de TV y streaming

Desde las 19:00 hs de la CDMX se definirá al segundo finalista del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Pumas UNAM y Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario en lo que promete ser un gran partido.
Los Tuzos tienen la ventaja de un gol tras ganar por 1-0 en el Estadio Hidalgo el jueves pasado, pero saben que perdiendo por el mismo resultado serán eliminados por ventaja deportiva. Los universitarios, por su parte, buscarán aprovechar la localía y el apoyo de su afición para lograr llevarse un resultado clave que los meta en la final.
Pumas llega con la obligación de remontar la serie en casa, aunque cuenta con el respaldo de su gente y una de las localías más fuertes del futbol mexicano. Pachuca, en cambio, intentará sostener la ventaja conseguida en la ida y volver a disputar una final de Liga MX tras un gran semestre.
Dónde pasan el partido.
El partido se podrá seguir en México y Estados Unidos a través de ViX Premium, plataforma de streaming que transmitirá el encuentro en vivo. Además, también irá TUDN, Caliente TV, Azteca 7 y Canal 5.
Horarios de Pumas UNAM vs. Pachuca
- Argentina: 22:00 horas
- Bolivia: 21:00 horas
- Brasil: 22:00 horas
- Chile: 21:00 horas
- Colombia: 20:00 horas
- Ecuador: 20:00 horas
- Estados Unidos (Central): 20:00 horas
- Estados Unidos (Este): 21:00 horas
- Estados Unidos (Montaña): 19:00 horas
- Estados Unidos (Pacífico): 18:00 horas
- México: 19:00 horas
- Paraguay: 21:00 horas
- Perú: 20:00 horas
- Uruguay: 22:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas
La burla de la afición de Atlas tras la eliminación de Chivas del Clausura 2026: “El Jalisco no es para todos”
En sintesis
- Pachuca lidera la serie 1-0 tras vencer a Pumas UNAM en el partido de ida.
- El partido de vuelta se jugará a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.
- La transmisión en vivo estará disponible mediante la plataforma de streaming ViX Premium.