Diego Mejía una opción para el Atlético de San Luis

Esta sería una de las opciones que está buscando el atlético de San Luis para la dirección técnica.

Fue en la Jornada 12 del Clausura 2026 cuando el Atlético de San Luis tomó la decisión de despedir a su director técnico Guillermo Abascal, esto después de haber caído ante León. Los malos resultados del equipo sumados a esa derrota ante un equipo que estaba fallando en el torneo hicieron que se relegara de su cargo.

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Fue así, que ante la falta de cinco jornadas por delante, se llegó a un acuerdo para que Raúl Chabrandt tomara de manera interina al equipo, esto mientras se comenzaba a analizar en el mercado las posibilidades para conseguir a un director técnico que pudiera suplir la baja de Abascal y brindara un buen proyecto.

¿Quién sería el nuevo DT?

De esta manera, no se habían tenido noticias al respecto, hasta que el día de ayer, la periodista de ESPN, Karen Peña, dio a conocer que hay opciones para poder tomar el banquillo del cuadro potosino. En primera instancia se encuentra la posibilidad de que Diego Mejía, quien ya salió campeón con el Atlético Ottawa pueda tomar las riendas.

Esta sería la opción más viable, ya que en Canadá pudo sacar un resultado positivo con un equipo un tanto limitado, pero lleno de jugadores que le permitieron conseguir el título. Es por ello que la fuente revela que sería la oportunidad de que demuestre esas cualidades en el conjunto mexicano para este Apertura 2026.

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Sin embargo, no es el único, sino que adjunta que otra de las opciones es un estratega con perfil extranjero, pero aún no se toma una decisión. En caso de poder apostar por Mejía, sería la primera ocasión en la que éste dirige en la Liga MX, por lo que podría ser una posibilidad para que el equipo tenga un nuevo ADN de su mano.

En síntesis