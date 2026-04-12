La fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX continúa avanzando a buen ritmo y, a 3 fechas por jugar, los cruces de la Liguilla van tomando forma. Los equipos de a poco van conociendo a los posibles rivales en los playoffs, pero aún hay oportunidades para casi todos los equipos.

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El torneo va dejando grandes duelos que se podrían repetir en la próxima instancia tras la Fase Regular. Más allá de esto, los equipos no se pueden relajar, ya que todos los equipos tienen posibilidades matemáticas para poder continuar en la competencia.

¿Cómo se jugaría la Liguilla del Clausura 2026 por el momento?

Si bien todavía quedan tres fechas, ya se pueden observar los posibles cruces en la fase final. A modo de analizar el camino de cada uno, así quedaría conformada la Liguilla en caso de que el torneo finalizara ahora, justo tras la Jornada 14 de la competencia.

Chivas (1°) vs. Atlas (8°)

Cruz Azul (2°) vs. América (7°)

Pachuca (3°) vs. Tigres UANL (6°)

Pumas UNAM (4°) vs. Toluca (5°)

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Aún quedan varias jornadas por delante y todo puede cambiar. Los aficionados de los diferentes clubes ya comienzan a hacer especulaciones en relación con los posibles rivales que podría tener su equipo en caso de llegar a la Liguilla del Clausura 2026 y los cruces futuros.

¿Cuándo comienza la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX?

Los juegos que tienen que ver con los Cuartos de Final comenzarán el 2 de mayo y se extenderán hasta el 10 del mismo mes. Las Semifinales serán entre el 13 y 17. Por el lado de la Final, la Ida será el 21 de mayo y la Vuelta el 24.

En síntesis

El líder Chivas enfrentaría al Atlas en el primer cruce de la Liguilla proyectada.

enfrentaría al en el primer cruce de la Liguilla proyectada. Los Cuartos de Final del Clausura 2026 iniciarán el próximo 2 de mayo .

del Clausura 2026 iniciarán el próximo . La Gran Final de vuelta de la Liga MX se disputará el 24 de mayo.