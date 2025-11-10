En el marco de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, Pumas UNAM dio el golpe sobre la mesa y le dio vuelta el partido a Cruz Azul en condición de visitante. Pese a adelantarse, los Celestes se pusieron 2-1 pero los Universitarios lograron imponerse por 3-2.

Pese a la alegría de la victoria, que además le permitió al equipo auriazul clasificarse al Play-In del torneo, una de las grandes tristezas para el equipo y la afición fue la dura lesión que sufrió el portero Kevin Mier en una jugada con Adalberto Carrasquilla.

Ahora, acorde a la información de Claro Sports, el club celeste solicitará la inhabilitación del mediocampista panameño tras confirmarse una fractura en la pierna derecha del arquero colombiano. Una lesión que lo deja afuera de las canchas por largo tiempo.

De acuerdo con el Reglamento de la Liga MX, un club puede solicitar la inhabilitación de un jugador rival cuando una falta causa una lesión grave durante el desarrollo del partido. Este procedimiento está contemplado en el Artículo 85, bajo el título “Procedimiento de Inhabilitación por Lesión Durante el Desarrollo del Partido”.

La Comisión Disciplinaria puede actuar de oficio o a petición del club afectado, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. El primero es que la lesión esté certificada médicamente y represente un periodo de recuperación mayor a 15 días. Además, el equipo lesionado debe entregar a la Comisión el expediente médico completo, incluyendo estudios y diagnósticos.

¿Qué puede pasar con Adalberto Carrasquilla?

Tras confirmarse la fractura de Mier, la Máquina Cementera está habilitada para presentar la solicitud formal de inhabilitación ante la Comisión Disciplinaria. La dependencia evaluará el caso. Si se determina que hubo negligencia o conducta imprudente, Carrasquilla podría quedar inhabilitado por el mismo tiempo que dure la recuperación del guardameta.

En síntesis