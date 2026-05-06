El conjunto de Monterrey ya tiene listo a su nuevo presidente del equipo y fecha para anunciarlo.

Hace unos días, el conjunto de Rayados dio a conocer la salida de Antonio Noriega como presidente deportivo de la escuadra. Ante ello, se reveló que también Nicolás Sánchez, interino del equipo quedaría fuera. Por esta razón Walter Erviti tomó las riendas como director deportivo en espera de designar a un presidente del club.

Publicidad

¿Cuándo se hará el anuncio del presidente deportivo?

Es así que este lunes se dio a conocer mediante la voz de Willie González que la Pandilla estaría revelando el anuncio de su próximo presidente deportivo el próximo jueves 7 de mayo entre las 8 y 9 de la mañana. El periodista de Multimedios afirma que después de la situación que ha vivido el equipo ya se empiezan a tomar decisiones.

La misma fuente confirma que es un arreglo con un elemento que está en Europa, por lo que ya el día de mañana estará todo realizado para que puedan anunciarlo ambas partes. De acuerdo con ello, el club al que ahora pertenece está ya en sintonía con la escuadra rayada y sólo faltan afinar unos detalles para hacerlo público.

¿Quién asumirá el cargo?

Aunque la fuente no confirma quién es, anteriormente se dio a conocer mediante rumores que quien tomaría las riendas sería el exfutbolista neerlandés, Dennis te Kloese, que en México ya ha estado al frente de algunos conjuntos como Chivas e incluso de Tigres. De igual manera se ha encargado de coordinar Selecciones de Menores en la FMF.

Publicidad

Actualmente Dennis se encuentra como parte de la directiva del Feyenoord con quien estarían haciendo esta negociación entre los clubes para que pueda arribar sin ningún problema. A partir de este mes tendrá al equipo y comenzarán a definirse varias situaciones que tienen que ver con la dirección técnica y el plantel para el Apertura 2026.

En síntesis