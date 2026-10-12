¿Ralph Orquín también fue borrado de Cruz Azul?

A muchos extrañó que el pasado partido de Cruz Azul vs Pumas, Ralph Orquín, quien llegó como nuevo refuerzo del equipo celeste no haya sido considerado ni en la banca. Para ser un partido tan importante y después de la serie de lesiones que se mencionaron de algunos jugadores, el nombre del lateral izquierdo no sonara para nada.

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Previo a este duelo se mencionó que tal vez no sería considerado para este partido, pero tenían sus reservas, después se dio a conocer la convocatoria y no apareció, por lo que su ausencia se confirmó cuando llegó la alineación y no estuvo ni en la banca. De esta manera, se perdió uno de los duelos más llamativos de la temporada.

Cabe recalcar que después de ser titular con América y tras su regreso de FC Juárez, era considerado porque tenía buen nivel, aunque no como titular. Esto hizo que el jugador ya no quisiera renovar con la escuadra azulcrema y de ahí se tomó la decisión de apartarlo del equipo, por lo que estuvo en la “congeladora” durante un torneo hasta que terminara su contrato.

¿Qué pasa con Ralph Orquín?

Pero con La Máquina este no sería el caso, aunque es algo que no se ha confirmado, diversas fuentes del equipo han comentado que la baja del futbolista en el primer equipo se debe principalmente a que no está en las condiciones físicas que se esperan para la competencia, ya que como se mencionó anteriormente, no jugó el último semestre.

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Lo extraño es que en el equipo ya sabían que el lateral no tenía condición por ese largo tiempo sin actividad y aún así lo consideraron. Estamos rebasando la mitad del torneo y hasta el momento sigue sin poder jugar. Aún le quedan seis partidos de la fase regular, por lo que si no aparece en la Jornada 12 se habría qué cuestionar su continuidad.

En síntesis