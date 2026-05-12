Compradores de la preventa habían obtenido boletos a un costo muy económico y Fanki los canceló.

Este lunes se dio inicio a la preventa oficial de los boletos para la Semifinal de ida entre Cruz Azul y Chivas en el Estadio Banorte (Estadio Azteca), por lo que algunos aficionados se llevaron la sorpresa de que al ingresar a la plataforma de Fanki, había boletos desde $113.92 pesos en casi todas las zonas, por lo que inmediatamente los adquirieron.

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Sin embargo, esto ya parecía ser un error, puesto que de manera inmediata se dieron cuenta y los actualizaron, además de que en la página de Cruz Azul ya estaban los costos oficiales más los cargos del servicio. Ante ello, no se había dado alguna solución a quienes los habían adquirido más caros y estaban quejándose en redes sociales.

Precio de los boletos del partido contra Chivas Foto: Cruz Azul

¿Qué pasará con quienes compraron boletos a ese precio?

En “X” varios compradores comenzaron a etiquetar a Profeco para que se les hiciera válida la compra a ese precio, ya que fue error de la boletera. Por lo que más tarde, el Estadio Banorte dio a conocer un comunicado oficial en donde menciona que estas compras se cancelaron y reembolsaron el dinero al 100%, es decir, con todo y el costo de servicio.

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“Con el objetivo de garantizar condiciones correctas y equitativas para todos los asistentes, las órdenes generadas bajo dicha incidencia fueron canceladas y reembolsadas automáticamente al 100% al método de pago utilizado en la compra”. Comunicado Estadio Banorte

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El mismo escrito confirma que “no es necesario realizar ninguna gestión adicional”, por lo que estarán devolviendo el dinero dependiendo de las instituciones bancarias. De igual manera, apuntan que hubo un problema en la configuración comercial por un error administrativo que no tiene que ver con la plataforma de Fanki.

En síntesis