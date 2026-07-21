A diferencia de la mayoría de los cruces, este encuentro será unos días antes. El motivo del cambio de fecha.

El Apertura 2026, tras el fin de semana de inauguración del nuevo campeonato, se reanudará este martes con un partido de alto vuelo. Cruz Azul y Puebla se enfrentarán hoy dando inicio a una jornada 2 que no será “fecha doble” ni nada por el estilo. La programación de este enfrentamiento es distinta a la de la gran mayoría.

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Es que prácticamente todos los equipos de la Liga MX disputarán su compromiso corriente el fin de semana, ya que se trata de una jornada común y corriente y no entre-semana. Sin embargo, ‘La Máquina’ y ‘La Franja’ adelantan su partido y no tendrán acción por este torneo ni viernes, ni sábado ni domingo, cuando el resto sí juegue.

Esta modificación de la fecha del encuentro de la segunda fecha fue aprobada por las autoridades de la Liga MX. El cruce se disputará hoy ya que el fin de semana Cruz Azul juega el “Campeón de Campeones” contra el Toluca. De ese modo, los Diablos Rojos también adelantarán su partido y reciben a continuación a los Pumas.

Cruz Azul vs. Puebla se juega hoy y no el finde [Foto: Getty]

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El Campeón de Campeones está programado desde hace mucho antes que el calendario del Apertura 2026, solo faltaba conocer al último clasificado. Como Cruz Azul fue campeón del campeonato pasado, se ganó su lugar. Así, celestes y escarlatas elevaron el pedido de disputar antes sus encuentros y no en forma posterior al resto de los clubes.

El compromiso entre Cruz Azul y Puebla está estipulado para dar comienzo a las 19.00 horas del Centro de México, en el primer turno de este martes 21 de julio. En segundo turno, a las 22.00 horas, jugará el Toluca ante Pumas. Los otros siete partidos de la jornada 2 del Apertura 2026 se desarrollarán el fin de semana todos juntos.

Una vez concluidas sus respectivas presentaciones de este martes por la tarde y noche, Cruz Azul y Toluca tendrán apenas tres días de descanso antes de la “final” del sábado. Ese día, el duelo por el título se celebrará en Estados Unidos, por lo que además agregarán el desgaste del viaje. Puebla y Pumas tendrán libre el fin de semana.