Mientras Gabriel Milito gana 1,8 millones en Chivas, el salario que tendría Matías Almeyda en Rayados

El Pelado arribará a Monterrey en los próximos días para sumarse a Rayados y se reveló el salario que ganaría por temporada.

En los últimos años, los entrenadores argentinos comenzaron a ganar cada vez más protagonismo dentro del futbol mexicano. Varios equipos importantes apostaron por técnicos sudamericanos y los resultados dejaron en claro que muchos lograron adaptarse rápido y competir al máximo nivel en la Liga MX.

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Uno de los casos más destacados es el de Antonio Mohamed, quien consiguió el bicampeonato con Toluca el año pasado y ahora también disputará la final de la Concachampions 2026 buscando sumar otro título más con los Diablos Rojos.

Por otro lado, Chivas de Guadalajara decidió apostar por Gabriel Milito para este 2026. Si bien el Rebaño no logró quedarse con el campeonato, el equipo volvió a competir y terminó metiéndose nuevamente entre los protagonistas del futbol mexicano.

Ahora, otro club que decidió confiar en un entrenador argentino es Rayados de Monterrey. Después de una temporada muy complicada y lejos de los objetivos que se habían planteado, los regios avanzaron fuerte por Matías Almeyda para intentar cambiar el rumbo del equipo.

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De acuerdo con el periodista Héctor Huerta, Gabriel Milito percibe actualmente un salario cercano a los 1.8 millones de dólares anuales en Chivas, una cifra importante para el argentino que supo llevar a su equipo a las semifinales del torneo.

El salario millonario que tendría Matías Almeyda en Monterrey

Según informó Diario Récord, Rayados le habría ofrecido a Matías Almeyda un contrato cercano a los 5 millones de dólares por temporada para convencerlo de tomar el proyecto deportivo.

En caso de concretarse, el ex entrenador de Chivas pasaría a convertirse en uno de los técnicos mejor pagados del futbol mexicano. La directiva decidió apostar fuerte por el Pelado que viene de dirigir durante algunos años en el Viejo Continente.

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