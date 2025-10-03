El futbol de México se ve emocionado por la grata aparición del joven volante Gilberto Mora. Con apenas 16 años, el futbolista ya se a asentado en la Liga MX jugando para Xolos, e incluso a debutado y ha gritado campeón con la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025.

Su juventud no ha sido impedimento para jugar contra rivales complicados y ahora, pese a ya haber jugado con la mayor, Mora ahora se encuentra jugando el Mundial Sub-20 con el Tri en Chile. Pese a ser de los más chicos, es uno de los jugadores a seguir.

Este nivel a tan corta edad ya ha despertado el interés de equipos importantes de Europa, que lo seguirán en el torneo juvenil en tierras sudamericanas. Ahora, dos equipos más se suman a la lista de pretendientes para el joven que ahora se desempeña en la Jauría.

Acorde a la información del analista Ike Carreras, además de Real Madrid, Manchester United y Ajax, el PSG es otro de los clubes de Europa que sigue muy de cerca a Mora. El club francés habría pedido informes del futbolista mexicano y podría entrar en la puja por la joven estrella.

A estos gigantes del Viejo Continente, hay que sumar a un equipo que está más cerca, el Inter Miami de Lionel Messi. Según Transfer News, las Garzas también están pendiente del futuro del futbolista y podría intentar convencerle para irse a jugar con el astro argentino.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana por el Mundial Sub-20?

De cara a la Jornada 3 del Grupo C del torneo juvenil, el Tri se medirá ante Marruecos desde las 14:00 horas (Ciudad de México) Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso. Una victoria ante los africanos lo depositaría automáticamente en Octavos de Final.

