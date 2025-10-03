Es tendencia:
¿Cuál será su futuro? Dos clubes se meten en la carrera por quedarse con Gilberto Mora

El joven futbolista mexicano de apenas 16 años está en la mira de más equipos que buscan sumarlo de cara a lo que viene.

Por Agustín Zabaleta

El futbol de México se ve emocionado por la grata aparición del joven volante Gilberto Mora. Con apenas 16 años, el futbolista ya se a asentado en la Liga MX jugando para Xolos, e incluso a debutado y ha gritado campeón con la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025.

Su juventud no ha sido impedimento para jugar contra rivales complicados y ahora, pese a ya haber jugado con la mayor, Mora ahora se encuentra jugando el Mundial Sub-20 con el Tri en Chile. Pese a ser de los más chicos, es uno de los jugadores a seguir.

Este nivel a tan corta edad ya ha despertado el interés de equipos importantes de Europa, que lo seguirán en el torneo juvenil en tierras sudamericanas. Ahora, dos equipos más se suman a la lista de pretendientes para el joven que ahora se desempeña en la Jauría.

Acorde a la información del analista Ike Carreras, además de Real Madrid, Manchester United y Ajax, el PSG es otro de los clubes de Europa que sigue muy de cerca a Mora. El club francés habría pedido informes del futbolista mexicano y podría entrar en la puja por la joven estrella.

A estos gigantes del Viejo Continente, hay que sumar a un equipo que está más cerca, el Inter Miami de Lionel Messi. Según Transfer News, las Garzas también están pendiente del futuro del futbolista y podría intentar convencerle para irse a jugar con el astro argentino.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana por el Mundial Sub-20?

De cara a la Jornada 3 del Grupo C del torneo juvenil, el Tri se medirá ante Marruecos desde las 14:00 horas (Ciudad de México) Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso. Una victoria ante los africanos lo depositaría automáticamente en Octavos de Final.

