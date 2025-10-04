Gilberto Mora juega este sábado un partido clave con México ante Marruecos por el Mundial Sub-20. El Tri busca la clasificación a los octavos de final del torneo y una victoria le aseguraría el pase a la siguiente ronda. El joven de Xolos es la ilusión para conseguir el triunfo.

El futbolista de 16 años convirtió un doblete ante España en la segunda jornada y Gilberto Mora ha captado la atención de muchos equipos. Desde hace tiempo se habla de los posibles equipos que quieren a la joya de la Selección Mexicana y, en este sentido, Rafaela Pimienta, la agente del joven, habló sobre esta cuestión.

“Sí (han habido ofertas por Gilberto Mora). Yo sé, pero no puedo decir más. Gilberto Mora es un jugador que puede jugar donde sea. Yo llevo trabajando en esto hace 30 años y he visto pocas veces jugadores como él”, comenzó diciendo la representante en una entrevista con ESTO.

Gilberto Mora durante el Mundial Sub-20 (JAM Media)

Además, Rafaela Pimienta dijo que ya podría jugar en un campeón de la Champions League: “Es impresionante. Esto lo vi algunas veces en mi vida. Este talento se va solo a desarrollar porque él tiene la concentración y todo lo que necesita. Esto quiere decir para mí que es un jugador que está listo. Este chico lo pones mañana en un campeón de Champions League y él juega“.

¿Cuándo será vendido Gilberto Mora?

Por otro lado, la agente de Gilberto Mora manifestó que no hay apuro y que, además, el joven no puede irse a Europa hasta no cumplir 18 años: “Gilberto es un jugador que está listo, pero no se puede traspasar porque la edad no lo permite por el reglamento. El jugador está listo. Entonces, mi opinión, si me preguntas cuando va a llegar el proyecto correcto para él, antes o después del Mundial es irrelevante, no es importante”.

“Es importante el proyecto deportivo, el proyecto de vida, que sean buenos para él. Y si este proyecto llega, no tiene por qué esperar. Si este proyecto no llega, tenemos que esperar el momento correcto”, concluyó Rafaela Pimienta sobre la joya de la Selección Mexicana.

