¿Cuándo comienza el Apertura 2026 de la Liga MX?

Se termina el Clausura 2026 con la Final entre Pumas UNAM y Cruz Azul, y el inicio del próximo torneo ya tiene fecha de inicio.

Este domingo 24 de mayo se terminará la temporada 2025-26 de la Liga MX con la Final de la Liguilla del Clausura 2026 con el juego de Vuelta entre Pumas UNAM y Cruz Azul. Tras el 0-0 de la Ida, la definición está abierta y el campeón se conocerá en el Estadio Olímpico Universitario.

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Más allá de que la atención está puesta exclusivamente en este Final, los equipos, los entrenadores y las directivas ya tienen un ojo puesto en lo que será el inicio de la temporada 2026-27 con el Apertura 2026. Todos los protagonistas ya conocen el inicio.

La Jornada 1 del próximo certamen de la Primera División de México será el próximo jueves 16 de julio. Que marcará, entre otras cosas, el estreno de la corona para Universitarios o Celestes, y la Vuelta a la máxima categoría de Atlante en lugar de Mazatlán tras 12 años.

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Por otro lado, es necesario añadir que nunca antes había sucedido que el torneo de la máxima división de México diera inicio antes de conocer al campeón del mundo de la FIFA, pues la definición de la Copa del Mundo 2026 se jugará el 19 de julio, tres días después al inicio del torneo.

Calendario del Apertura 2026 de la Liga MX

Inicio: Jueves 16 de julio

Campeón de Campeones 2025-26: Sábado 25 de julio

Liguilla del Apertura 2026: 19 de noviembre al 9 de diciembre

Final del Apertura 2026 (Ida): 10 de diciembre

Final del Apertura 2026 (Vuelta): 13 de diciembre

Solo en caso de que el ganador de la Concachampions 2026 entre Toluca y Tigres UANL clasifique también a la Final del Apertura 2026 y deba jugar la Copa Intercontinental 2026, se podría modificar el calendario. De suceder así, se correrá la fecha de los partidos de Ida y Vuelta, con dos fechas tentativas:

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