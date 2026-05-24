¡Atento Cruz Azul! Un nuevo equipo se clasificó al Mundial de Clubes 2029

En el marco del compromiso de Vuelta de la Final de la CAF Champions League 2025-26, AS Far de Marruecos y Mamelodi Sundowns de Sudáfrica empataron 1-1 en suelo marroquí y, tras la victoria de los segundos en su país, se coronaron campeones tras 10 años en este torneo y sumaron su segunda corona.

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Tras la conquista del 2016 ante el Zamalek de Egipto, el conjunto que viste de amarillo tuvo revancha tras caer derrotado el año pasado ante Pyramids FC de Egipto. Ahora, más allá de la alegría internacional, el equipo tuvo un premio extra ya que se clasificó al Mundial de Clubes 2029.

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Masandawana conquer the continent to claim our second #TotalEnergiesCAFCL title! 🏆



Be proud Masandawana! The journey is complete! 🌍#Sundowns #AreyengMasandawanaUntilItsDone pic.twitter.com/pg67gAn2Vy — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) May 24, 2026

Y lo curioso es que será su segunda participación del torneo pero ahora como uno de los campeones, a diferencia de cómo llegó a la edición pasado. En esa oportunidad se ganó el boleto ya que fue el 2° mejor equipo ubicando en el Ranking de la CAF 2021-24 al Al-Alhy ganar 3 títulos en ese período.

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Cabe recordar que justamente es la primera confederación que ya tiene dos equipos campeones en el próximo Mundial de Clubes y repite presencia al igual que PSG de Francia y Flamengo de Brasil. De esta manera, el cuadro sudafricano empieza a pisar fuerte en el plano global.

¿Cómo le fue al Mamelodi Sundowns en el Mundial de Clubes 2025?

En su presentación anterior, el conjunto africano integró el Grupo F junto al Borussia Dortmund de Alemania, Fluminense de Brasil y Ulsan Hyundai de Corea del Sur. En su debut ante los surcoreanos venció 1-0, luego se planteó ante los alemanes más allá de la derrota 4-3 y cerró con un empate 0-0 ante los de Brasil. Con 4 puntos, quedó tercero y eliminado, pero dejó una grata imagen ante el resto del mundo por quedar cerca de la clasificación: el Dortmund fue líder con 7 y el Flu escolta con 5.

Equipos clasificados al Mundial de Clubes 2029 hasta el momento

PSG (Francia)

Flamengo (Brasil)

Cruz Azul (México)

Pyramids FC (Egipto)

Mamelodi Sundowns (Sudáfrica)

Al-Ahli (Arabia Saudita)

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En síntesis