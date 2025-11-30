Este domingo ya culminaron los partidos de Cuartos de Final de la Liga MX por el Apertura 2025. El último partido por disputarse era el de Cruz Azul vs Chivas; la escuadra que salió victoriosa fue Cruz Azul, por lo que se consagró como el último equipo que se clasificaría a las Semifinales y con eso se dieron a conocer las llaves que se disputarán la siguiente semana.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo se juegan las Semifinales del Apertura 2025?

Toluca vs Rayados

Tigres vs Cruz Azul

¿En qué estadios se juegan las Semifinales?

Tomando en cuentas las llaves que se dieron la ida del Toluca vs Rayadosse disputaría en el Estadio BBVA; mientras que la vuelta va en el Nemesio Díez, ya que los Diablos Rojos quedaron por encima en la tabla general. Por otro lado el Tigres vs Cruz Azul se jugaría la ida en el Estadio Olímpico Universitario y la vuelta en el Estadio Universitario.

¿Qué días serán los partidos?

Los encuentros de Ida para las Semifinales se llevarían a cabo el miércoles 3 y el jueves 4 de diciembre; en este caso el miércoles podría ser el duelo de Cruz Azul vs Tigres por su juego de la Copa Intercontinental el próximo 10 de diciembre; por lo que el jueves sería el duelo de Rayados vs Toluca. De esta manera, las vueltas se disputarían el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre, respectivamente.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver las Semifinales de la Liga MX?

Los partidos de la Ida se podrán ver de la siguiente manera: Cruz Azul vs Tigres en TUDN por Canal 5 y mediante su plataforma de streaming en ViX Premium; el Rayados vs Toluca va también por TUDN en Canal 5 y ViX. En los duelos de vuelta el Tigres vs Cruz Azul va por TV abierta en Azteca Deportes por Canal 7, su app y página web; mientras que el Toluca vs Rayados también iría por Canal 5, 7 y ViX.

ver también Sebastián Abreu destrozó al Gato Ortiz tras la derrota de Xolos ante Tigres: “Arbitraje localista”

En síntesis