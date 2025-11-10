¿Cuándo y a qué hora se juega el Clásico Nacional Femenil entre Chivas vs. América por las semifinales de la Liga MX?

Mientras en la Liga MX masculina se espera por el inicio de los Play-In para definir los equipos que disputarán los playoffs, en el futbol femenil ya están definidos los cuatro equipos que llegaron a las semifinales. La fase promete ser emocionante y los encuentros se jugarán con toda la intensidad que caracteriza al torneo.

Publicidad

Publicidad

Este domingo se confirmaron los cruces y habrá partidos que llaman la atención de toda la afición. Tigres se enfrentará a Cruz Azul en una de las semifinales, mientras que Chivas y América protagonizarán el Clásico Nacional Femenil, que siempre despierta gran expectativa por la rivalidad histórica entre ambos clubes.

El Clásico Nacional se jugará el jueves 13 de noviembre en el Estadio Akron desde las 20:07 hs de la CDMX, en un duelo que promete emociones de principio a fin. La vuelta será en el Estadio Ciudad de los Deportes el domingo 16 de noviembre a las 19:00 hs, definiendo cuál equipo avanzará a la final del certamen.

Ambos equipos son favoritos al título y se espera una serie muy pareja en la que cualquiera pueda sellar su pase a la gran final para pelear por el título. El último encuentro entre ambos terminó por 2-0 a favor del Rebaño Sagrado el pasado 14 de septiembre.

Publicidad

Publicidad

Días y horarios de la otra semifinal

Por su parte, la otra semifinal enfrentará a Tigres y Cruz Azul. El primer encuentro será el jueves 13 desde las 18:00 hs de la CDMX, mientras que la vuelta se disputará el domingo a las 17:00 hs. Ambos duelos prometen gran espectáculo y oportunidades para que las jugadoras se luzcan en momentos clave del torneo.