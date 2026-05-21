¿Juega Keylor Navas? Las posibles alineaciones de Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la final del Clausura 2026

Cruz Azul y Pumas UNAM abren la gran final del Clausura 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 20:00 hs de la CDMX.

Cruz Azul y Pumas UNAM disputarán este jueves la gran final de ida del Clausura 2026. El encuentro se jugará desde las 20:00 hs de la CDMX en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde ambos equipos buscarán sacar ventaja pensando en la revancha del próximo domingo en Ciudad Universitaria.

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La Máquina Celeste llega después de dar uno de los grandes golpes del torneo tras eliminar a Chivas en el Estadio Akron. Del otro lado, Pumas dejó atrás a Pachuca en semifinales y anteriormente había conseguido una clasificación histórica frente al América. Por eso, los dos equipos llegan atravesando un gran momento futbolístico.

El partido de esta noche aparece como clave para la definición del campeonato. El equipo que consiga un buen resultado tendrá muchas posibilidades de quedarse con el título en la vuelta que se jugará en el CU, aunque en esta final no existe ventaja deportiva, por lo que cualquier detalle puede terminar inclinando la balanza.

Alineación de Cruz Azul para recibir a Pumas

Kevin Mier

Willer Ditta

Amaury García

Gonzalo Piovi

Jeremy Márquez

Carlos Rodríguez

Agustín Palavecino

Omar Campos

José Paradela

Carlos Rotondi

Christian Ebere

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Alineación de Pumas UNAM para visitar a Cruz Azul

Keylor Navas

Rubén Duarte

Nathan Silva

Álvaro Angulo

Rodrigo López

Uriel Antuna

Adalberto Carrasquilla

Jordan Carrillo

Pedro Vite

Juninho

Robert Morales

En sintesis