El futbolista del equipo universitario desató la polémica en redes sociales luego de la imagen que se viralizó tocando la copa.

Hoy comienza la primera serie de la gran final del futbol mexicano entre Pumas UNAM y Cruz Azul. La Máquina Celeste recibirá a los universitarios en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 20:00 hs de la CDMX, en un encuentro que paraliza a toda la Liga MX y que promete una definición cargada de tensión.

Publicidad

En la previa del partido, quien despertó todo tipo de reacciones fue Nathan Silva. El defensor brasileño de Pumas participó de una entrevista con TV Azteca y, durante la charla, decidió tocar el trofeo de campeón frente a las cámaras, una acción que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

El gesto no pasó desapercibido porque dentro del futbol existe la famosa superstición de que tocar la copa antes de disputar la final trae mala suerte o “mufa”. Por eso, muchos aficionados comenzaron a criticar al jugador universitario y aseguraron que no debía acercarse al trofeo antes de jugar la serie decisiva.

Publicidad

El futbolista lo hizo relajado y sin ningún tipo de problema, dejando en claro que no cree en la famosa “mufa” de tocar la copa antes de disputar una final. Los dirigidos por Efraín Juárez están muy confiados y sueñan con cortar la sequía de 15 años sin ser campeones.

Nathan Silva apuntó contra Cruz Azul

Además del momento con la copa, Nathan Silva también dejó declaraciones que encendieron todavía más la previa de la final. El defensor brasileño habló sobre la localía de Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes y lanzó una frase que rápidamente generó repercusión.

“Respetamos al rival, pero ellos rentaron nuestra cancha, con todo respeto ellos no tienen estadio para jugar entonces, les ayudamos. Nosotros estamos muy tranquilos”, comentó el futbolista de Pumas antes del primer partido de la gran final del futbol mexicano.

Publicidad

💣 💣 Nathan Silva- Pumas 🐾

Sobre la polémica entre la Máquina y los felinos .



“Respetamos al rival, pero ellos rentaron nuestra cansa , con todo respeto ellos no tienen estadio para jugar entonces, les ayudamos. Nosotros estamos muy tranquilos “@FOXDeportes pic.twitter.com/nNr4EFvbBe — Armando Melgar (@Armand_Mel91) May 20, 2026

En sintesis