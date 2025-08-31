En el marco de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX, Pumas UNAM jugaba ante Atlas y buscaba su primera victoria en casa por el torne doméstico. Tras tener tres goles anulados en instancias del VAR, el desahogo fue total bajo una intensa lluvia.

A los 90’+1 del compromiso ante los Zorros, un centro que vino desde un tiro de esquina ejecutado por Rodrigo López terminó en el área. Sin que nadie pudiera controlarla, apareció una pierna de Aaron Ramsey para disparar y dejar sin reacción al porteo Camilo Vargas.

Luego de debutar en la fecha anterior contra Puebla también de local que culminó en un pálido empate por 0-0, ahora el europeo apareció para romper la monotonía en la institución y avisar que llegó para ser una pieza fundamental en el equipo.

Sin dudas fue una alegría enorme para todos los Universitarios bajo una lluvia torrencial que empujaron a su equipo hasta el final. Ahora, el equipo de Efraín Juárez se posiciona 10° en la tabla del torneo con 9 unidades y se metió en puestos de Play-In.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas UNAM por el Apertura 2025?

En el marco de la Jornada 8 del Apertura 2025, que se jugará después del parón de la Fecha FIFA, la institución de Ciudad de México se medirá de visitante ante Mazatlán. El partido será el próximo viernes 12 de septiembre desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio El Encanto de la ciudad de Mazatlán.

