¡De último momento! Un futbolista de Pumas UNAM tendrá acción con su Selección en la Fecha FIFA

Luego de la disputa de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX, la actividad en el plano local frenará por el desarrollo de la Fecha FIFA de septiembre. Los clubes están obligados a ceder a los jugadores que son convocados para sus respectivas selecciones.

En las últimas horas, un equipo de México fue sorprendido al llegarle la noticia de la convocatoria de último momento de uno de sus jugadores. Y es que el defensor Álvaro Angulo, refuerzo de Pumas UNAM, fue convocado por la Selección Colombiana para ser parte de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Así lo comunicaron a través de su sitio oficial: “El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores informa que el jugador Deiver Machado presentó una lesión en el último partido disputado con su club, RC Lens, la cual le impide unirse a la actual concentración de la Selección Colombia de Mayores para disputar la fecha 17 por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026“.

Y agregaron sobre el proceso de vuelta a las canchas del futbolista: “El cuerpo médico del club ha establecido un tiempo estimado de recuperación de seis semanas, durante las cuales el jugador adelantará su proceso de tratamiento y rehabilitación“.

Por última, comunicaron la convocatoria del ex jugador de Independiente de Argentina: “En su lugar, se sumará a la convocatoria el jugador Álvaro Angulo, del club Pumas UNAM (MÉX), a quien le deseamos lo mejor en esta oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia“.

¿Cómo llegó Álvaro Angulo a Pumas UNAM?

Tras su gran paso por el Rojo de Avellaneda, la directiva de los Universitarios posaron sus ojos en el jugador y lo ficharon. Fue mediante una operación que incluyó $1.500.000 dólares y la ficha del delantero Ignacio Pussetto, quien estaba en el cuadro capitalino.