Desde hace unas semanas se viene hablando sobre una posible crisis del Club América en esta temporada, pero lo cierto es que los resultados han sido más que positivos hasta el momento. Si bien no pudieron quedarse con la final del Campeón de Campeones frente a Toluca y tampoco estuvieron a la altura en la Leagues Cup 2025, en el Apertura el panorama es totalmente distinto.

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el empate de Pumas UNAM y victoria de América

Este domingo, Las Águilas vencieron 4-2 a Atlas en Guadalajara y se ubican en la segunda posición de la tabla, solo por detrás de Rayados de Monterrey, que se mantiene como único líder hasta ahora. Con cuatro victorias y dos empates, el equipo de André Jardine demuestra que sigue firme en su búsqueda del título.

La gran noticia de la noche fue el debut oficial de Allan Saint-Maximin, refuerzo francés que llegó en este mercado de pases y que ya comenzó a dejar su huella en la Liga MX. En su estreno, el ex Newcastle anotó un gol fundamental para dar vuelta el encuentro y encendió la ilusión de toda la afición azulcrema.

El atacante francés mostró destellos de su calidad, con desequilibrio, potencia y mucha personalidad dentro de la cancha. Los aficionados del América rápidamente se ilusionaron con lo que puede aportar a un plantel que busca el tetracampeonato y que ahora cuenta con una nueva estrella internacional.

Publicidad

Publicidad

Saint-Maximin demostró ser un showman y más allá de su gol también despertó a todo el estadio con una acrobacia que tuvo durante el partido. Tras recibir una falta, se tiró al piso, se hizo el dolorido y luego se levantó de la nada con un salto único.

Tweet placeholder

El festejo de Saint-Maximin

Pero su gol no fue lo único que llamó la atención. Saint-Maximin también se robó las miradas con su festejo, el cual rápidamente se volvió viral en redes sociales. El francés sorprendió a todos en el Estadio Jalisco con una increíble acrobacia que levantó a los aficionados de sus asientos y encendió el ambiente.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Después de esa pirueta espectacular, Saint-Maximin coronó su debut con un baile frente a los aficionados azulcremas, demostrando que no solo aportará futbol, sino también espectáculo. Así, América encontró en él a un jugador distinto, capaz de marcar diferencias dentro y fuera del campo.