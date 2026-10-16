Dónde ver EN VIVO Atlante vs. Pumas por el Apertura 2026: canales de TV y streaming online

Atlante y Pumas se enfrentan este viernes en el Estadio Azteca. La información de cómo ver el partido en México.

Atlante y Pumas se vuelven a ver las caras después de mucho tiempo en este viernes 16 de octubre en el inicio de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026. El encuentro comienza a las 21:00 horas (tiempo del Centro de México) y se llevará a cabo en el Estadio Azteca.

Publicidad

Tanto los Potros como los Auriazules están necesitados de un triunfo y cada vez falta menos para el cierre de la etapa regular, por lo que cada partido es trascendental para las aspiraciones de los equipos pensando en la Liguilla de la Liga MX.

¿Por dónde ver el partido en México?

La noticia positiva para los aficionados es que el juego de Atlante frente a Pumas puede verse por televisión abierta mediante la señal de Azteca 7. Asimismo, el compromiso se transmite por televisión de paga a través de ESPN y vía streaming mediante la plataforma Disney+ Premium.

La actualidad de ambos equipos

El conjunto dirigido por Miguel Herrera viene de sufrir un tropiezo en la Jornada 11 tras caer por 2-0 en su visita a Querétaro. Previamente, los Potros venían de conseguir un valioso triunfo de local por 4-2 ante Monterrey e igualar 1-1 frente a Puebla. El equipo busca retomar el rumbo ante su afición para afianzarse en la pelea por la clasificación.

Publicidad

Por su parte, el equipo de Esteban Solari llega tras firmar un trepidante empate 3-3 ante Cruz Azul en la fecha anterior en Ciudad Universitaria. En sus cotejos previos, los universitarios tropezaron 3-2 en casa contra Atlético de San Luis y empataron 1-1 en su visita a Atlas, por lo que saltarán a la cancha con la consigna de reencontrarse con el triunfo para escalar posiciones en el torneo.