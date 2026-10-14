Comenzamos a ingresar en la recta final de la fase regular del Apertura 2026, y los equipos deberán arriesgar de más con el paso de los juegos, para acercarse a la clasificación a Liguilla. Este fin de semana es el turno de la jornada 12, con enfrentamientos muy interesantes que pueden marcar un antes y un después en la temporada de Liga MX.

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Esta nueva fecha del torneo de Primera División llega con el Club América en lo más alto de la tabla, y con Toluca y Querétaro completando el podio como sus inmediatos escoltas. Por detrás, Chivas y León aspiran a dar el zarpazo y trepar a los primeros puestos del torneo, si logran ganar sus respectivos partidos que les tocan jugando en casa.

La jornada 12 del Apertura 2026 iniciará este viernes 16 de octubre a las 19.00 horas, con el encuentro que tendrá frente a frente a un golpeado Necaxa con el Atlas de Crespo. Posteriormente, en el mismo ‘viernes botanero’ también hay programados otros dos compromisos para el segundo turno, por lo que nos espera mucha actividad.

La particularidad que tendrá esta siguiente fecha tiene que ver con las transmisiones de cada uno de los cruces. Según se reportó, sólo tres partidos irán por TV abierta en México, mientras que los otros seis choques los pasarán pantallas no gratuitas. A continuación, todo sobre los canales y plataformas de esta jornada de Liga MX.

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Transmisiones para la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX:

Esta será la programación para cada uno de los partidos de la nueva fecha del futbol mexicano, con sus canales de TV y plataformas de streaming:

Viernes 16 de octubre:

Necaxa vs. Atlas: 19.00 horas por FOX One.

19.00 horas por FOX One. Xolos vs. Puebla: 21.00 horas por FOX One.

21.00 horas por FOX One. Atlante vs. Pumas: 21.00 horas por Azteca 7, ESPN y Disney+ Premium.

Sábado 17 de octubre:

Santos Laguna vs. Querétaro: 17.00 horas por ViX Premium, ESPN y Disney+ Premium.

17.00 horas por ViX Premium, ESPN y Disney+ Premium. Chivas vs. Tigres: 17.07 horas por Amazon Prime Video.

17.07 horas por Amazon Prime Video. Toluca vs. Atlético San Luis: 19.00 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

19.00 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium. León vs. América: 19.00 horas por FOX One.

19.00 horas por FOX One. Cruz Azul vs. FC Juárez: 21.10 horas por Layvtime, TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

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Domingo 18 de octubre: