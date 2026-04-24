Este fin de semana se disputa la última jornada de la etapa regular del Clausura 2026. Varios equipos ya aseguraron su clasificación a la Liguilla y otros luchan por ello, pero de momento ninguna posición en la tabla está asegurada. En este caso, Pachuca y Pumas juegan un partido clave.

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El encuentro entre los Tuzos y los Felinos se lleva a cabo en el Estadio Hidalgo a partir de las 17:00hs (CDMX). Tanto Pachuca como Pumas ya están en la Liguilla de la Liga MX, pero ambos clubes tienen la posibilidad de mejorar su posición en la clasificación si es que ganan.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Pachuca y Pumas de este sábado 24 de abril no será transmitido por TV abierta. Los aficionados podrán ver el encuentro del Clausura 2026 en México a través de FOX+ y la plataforma FOX One.

La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto de Esteban Solari, Pachuca se ubica 3° en la tabla con 31 puntos y tiene chances de superar a Pumas en caso de que lo derrote este sábado en Hidalgo. Los Tuzos vienen de perder por 3-1 con Xolos en la jornada doble.

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Con respecto al equipo de Efraín Juárez, Pumas le ganó por 4-2 a FC Juárez y acumula tres victorias consecutivas en la Liga MX. Los Felinos están 2° en la clasificación con 33 unidades y aún tienen la esperanza de terminar como superlíderes del torneo (Chivas tiene 35 puntos).

En síntesis