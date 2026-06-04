Mientras River le pagaría 4 millones por temporada, la cifra que exige Tigres por el pase de Ángel Correa

River Plate acelera por Ángel Correa y está dispuesto a ofrecerle un contrato cercano a los 4 millones de dólares por temporada. Sin embargo, el gran obstáculo pasa por Tigres de México, que exige una cifra muy elevada para desprenderse del campeón del mundo.

Tigres se reforzó con jerarquía el año pasado tras llegar a un acuerdo con Ángel Correa, campeón del mundo con la Selección Argentina que dejó el Atlético Madrid después de muchos años. La llegada del delantero generó una enorme expectativa en el futbol mexicano y rápidamente se convirtió en una de las principales figuras del equipo.

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Ángel Correa representando a Tigres (Getty Images)

El argentino mostró un gran nivel desde su arribo a los Felinos y fue determinante en varios encuentros importantes. Sin embargo, no pudo cumplir el gran objetivo de ser campeón, ya que Tigres terminó perdiendo dos finales consecutivas frente a Toluca, ambas definidas desde el punto penal.

A pesar de esa frustración deportiva, Correa sigue siendo uno de los jugadores más importantes del plantel y uno de los nombres más destacados de la Liga MX. Por ese motivo, cualquier equipo que quiera quedarse con sus servicios sabe que deberá realizar un esfuerzo económico muy importante.

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¿Cuánto exige Tigres para vender a Ángel Correa?

En las últimas semanas, el atacante comenzó a ser vinculado con River Plate, uno de los grandes equipos del futbol sudamericano. El Millonario está haciendo hasta lo imposible para contar con sus servicios de cara a la próxima temporada y sueña con sumar una figura de su jerarquía para potenciar el plantel.

De acuerdo a lo que informó el periodista Germán García Grova, River está dispuesto a pagar los 4 millones de dólares que gana Correa por temporada. Desde el entorno del jugador ven con buenos ojos la posibilidad de regresar al futbol argentino, aunque la negociación no parece sencilla.

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El principal problema para River está en sacarlo de Tigres. Los Felinos no están convencidos de dejar ir a una de sus máximas figuras y solo aceptarán una oferta de 14 millones de dólares para sentarse a negociar con el club argentino. Por ahora, esa cifra aparece como el gran obstáculo para que la operación pueda concretarse.

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