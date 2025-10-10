Aprovechando los días de parate FIFA por la jornada de selecciones nacionales, Cruz Azul y Pumas UNAM utilizarán el fin de semana libre de actividad oficial para seguir poniéndose a punto: los equipos de Ciudad de México chocarán entre sí en un amistoso, a disputarse en los Estados Unidos. Será una interesante medida antes de la reanudación de la Liga MX.

Actualmente, ‘La Máquina’ se coloca en la 4° posición del Torneo Apertura 2025, con 25 unidades, producto de siete victorias, cuatro igualdades y una derrota. Por su parte, los ‘Universitarios’ se ubican en el 10° puesto de la tabla del campeonato, con 13 puntos, tras cosechar tres triunfos, cuatro empates y cinco caídas en lo que va del certamen.

En esta oportunidad, Cruz Azul y Pumas saldrán de México y se verán las caras en California. El estadio elegido ha sido el Heart Health Park, recinto ubicado en la ciudad de Sacramento. Se trata de uno de los establecimientos más ‘jóvenes’ de la zona, con tan sólo once años de vida: fue inaugurado a mediados de 2014, luego de apenas tres meses de construcción.

El particular Heart Health Park de Sacramento.

El Heart Health Park cuenta con una capacidad para 11.569 espectadores y es la casa del Sacramento Republic FC, equipo de futbol americano que milita en la segunda división, en el USL Championship. Cuenta con un terreno de césped natural que ha sido uno de los más elogiados por las condiciones propias del terreno, por lo que los jugadores cuentan con menos riesgos de lesión.

La decisión de llevar el Cruz Azul – Pumas UNAM a California tiene que ver con una estrategia de marketing y patrocinio, con el fin de generar ingresos adicionales pero también, estar cerca de los aficionados celestes y auriazules que habitan en el país vecino y también invitar a nuevos fanáticos futboleros a convertirse en simpatizantes de estos equipos. Al ser un estadio pequeño, se espera un lleno total del mismo.

El partido entre Cruz Azul y Pumas UNAM se disputará HOY viernes 10 de octubre, en el mencionado Heart Health Park, a partir de las 21.00 horas del Centro de México (20.00 hora local de Sacramento), por un amistoso de jornada FIFA. El encuentro no contará con televisación en el territorio mexicano: sólo se podrá seguir por las redes sociales oficiales de los equipos.

