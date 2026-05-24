El DT se acercó a su gente tras ganar la décima y adelantó que van por el bicampeonato. El momento épico.

Cruz Azul volvió a dejar a todos callados y se quedó con toda la gloria en el Estadio Olímpico Universitario, al arrebatarle el título de las manos a Pumas UNAM. Tal como lo hizo en Guadalajara, ‘La Máquina’ hizo el trabajo silencioso en CU, golpeó en los momentos justos, y ahora se convirtió en el campeón del Clausura 2026.

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Más allá de la alegría evidente de volver a dominar el futbol mexicano y ponerse otra vez la corona, esta vez tiene un gusto doble: el cuadro celeste alcanzó la décima estrella de Liga MX. De este modo, se metió en el selecto grupo de equipos que tienen dos cifras de trofeos domésticos en sus vitrinas, junto a América, Chivas y Toluca.

Esta temporada no fue fácil y contó con una situación incómoda como lo fue la salida de Larcamón a falta de una fecha para la Liguilla. Sin embargo, la asunción de Joel Huiqui fue una rebanada de aire fresco y el líder que la plantilla necesitaba para volver a prender el chip. El entrenador del riñón del club condujo a Cruz Azul hacia lo más alto.

La alegría de Joel Huiqui y todo su cuerpo técnico con la décima.

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Tras la victoria ante Pumas UNAM a domicilio, el DT del cuadro cementero se dirigió a las gradas para festejarlo con su gente. Desde las tribunas de CU, al observar la caminata del estratega, comenzó a bajar el “Huiqui, Huiqui, Huiqui”, coreando a su técnico campeón. Al escucharlo, el protagonista se emocionó y agradeció a todos tocándose el corazón.

En esa emoción furiosa del momento, Joel Huiqui se colocó a sí mismo en el centro de la escena con palabras conmovedoras. El entrenador le prometió la “once” a la afición de Cruz Azul, mientras les platicaba a la distancia desde un costado del campo detrás del arco. “Ya son diez pero vamos por la 11” y “Vamos por más”, les gritó el timonel a sus fanáticos, envalentonado por el título del Clausura 2026.

Joel Huiqui celebra con la tribuna y agradece, tras llevar a Cruz Azul a la conquista de su décimo título de liga 🚂🏆



📹 @ValGonzalez23#LaFinalDeLaObsesion por @Univision, TUDN y @VIX pic.twitter.com/A9Hdjoh5Tf — TUDN USA (@TUDNUSA) May 25, 2026

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Luego de los tres trofeos consecutivos del América y los dos al hilo del Toluca, el técnico de Cruz Azul sueña con el bicampeonato y ratificar la tendencia reciente de la Liga MX. Joel Huiqui terminó así de ganarse el cariño del público celeste, aseguró también su continuidad al frente de ‘La Máquina’ y arengó a los simpatizantes a seguir exigiendo grandeza.