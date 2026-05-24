El defensor argentino que juega en La Máquina Celeste, apuntó contra los universitarios tras ser campeones

La consagración de Cruz Azul en el Clausura 2026 dejó muchísimas repercusiones después de la victoria 2-1 sobre Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario. La Máquina dio vuelta la final en CU y consiguió la décima estrella de su historia ante un rival que había sido el superlíder del torneo.

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En medio de los festejos, uno de los jugadores que habló fue Gonzalo Piovi, quien dejó una frase que rápidamente comenzó a viralizarse entre los aficionados de ambos equipos. El defensor celeste aseguró: “Es más casa nuestra que de ellos, llevamos acá dos títulos”.

La frase de Piovi hace referencia a que Cruz Azul ya había festejado en el Estadio Olímpico Universitario el año pasado, cuando conquistó la Concachampions 2025. Ahora, volvió a celebrar en CU tras derrotar a Pumas en la final del Clausura 2026.

"Es MÁS CASA NUESTRA QUE DE ELLOS, llevamos acá dos títulos"



Gonzalo Piovi lanza un mensaje LETAL, que duele al pueblo auriazul

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Las declaraciones no tardaron en generar reacciones en redes sociales, especialmente entre el pueblo auriazul, que todavía intentaba asimilar la dura derrota sufrida en casa. Para muchos aficionados universitarios, las palabras del defensor fueron tomadas como una provocación directa en medio de la celebración cementera.

Gabriel Fernández también se burló de Pumas tras el título

Otro de los jugadores que dejó una declaración que hizo ruido fue Gabriel Fernández, más conocido como el Toro. El delantero uruguayo se sumó a los festejos y lanzó una frase que muchos interpretaron como una burla hacia Pumas.

“Creo que nos está gustando salir campeones en Ciudad Universitaria”, comentó entre risas luego de la obtención del título. Ambos jugadores sudamericanos aprovecharon para burlarse del rival una vez obtenido el título de Liga MX en este 2026.

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"CREO QUE NOS ESTÁ GUSTANDO SALIR CAMPEONES EN CIUDAD UNIVERSITARIA"



Gabriel 'Toro' Fernández y el recadito a los Pumas😅

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