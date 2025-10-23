El DT de León expuso la dura realidad de James Rodríguez que nadie en Colombia quería escuchar

La crisis en el Club León no para y, en esta ocasión, ni el mismísimo James Rodríguez se salvó. ‘La Fiera’ completó cuatro partidos consecutivos perdiendo y eso no fue lo más preocupante para los hinchas colombianos, el entrenador Ignacio Ambriz expuso la dura realidad de volante que nadie quería escuchar en Colombia.

James venía de ser la figura de su equipo en la derrota contra Santos Laguna por 2-0 con una lección a la prensa mexicana que llegó a más de 316 mil vistas. Pero solo no puede, y en la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga MX hasta fue sustituido por lo que está pasando con el ‘10’ de la Selección Colombia.

A pesar de haber pasado por grandes equipos como Real Madrid y Bayern Múnich, y haber sido el goleador del Mundial Brasil 20214, las lesiones han marcado la carrera de James Rodríguez. Con un total de 44 lesiones hasta el final del 2024, el volante ha estado por fuera de las canchas entre 380 a 422 días durante 19 años de carrera, según la inteligencia artificial ‘Gemini’.

En vísperas a lo que será el Mundial 2026 en el que se jugarán más partidos porque se añadió la ronda de dieciseisavos de final, nadie en Colombia quería escuchar la realidad de James que expuso Ignacio Ambriz. El entrenador de León hizo públicas las limitaciones del ‘10’ a la hora de disputar partidos seguidos y mantener el ritmo con el que se juega hoy en día.

El DT de León dejó mal parado a James en plena conferencia de prensa

Ignacio Ambriz y James Rodríguez en el entrenamiento de León. (Foto: X / @jamesdrocol10)

“Un poco táctico, son muchos partidos también continuos donde empiezas a cuidar también a la gente. Era un poquito táctico, tener un poquito más de verticalidad, de ese ritmo de ida y vuelta que Atlas te lo pone, pero son movimientos tácticos que tienes que hacer, que tienes que encontrar otra variante. No se nos dio, pero creo que no se nos dio desde el principio”, afirmó el DT de León cuando le preguntaron el por qué sacó a James Rodríguez al minuto 15 del segundo tiempo de la derrota 2-0 contra Atlas.

¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con León?

Con cada vez menos posibilidades de llegar al menos al décimo lugar de la tabla de posiciones para poder jugar el Torneo Play-In y así clasificar a la Liguilla, están a cuatro puntos de Atlético San Luis que es décimo, James y León van por el milagro contra Pumas el sábado 25 de octubre a las 8:00 P.M.

