Hay una diferencia enorme con el León que se vio a principios del 2025 con el que hay ahora. Los dirigidos por Nacho Ambriz siguen dejando mucho que desear y están complicados en el Apertura 2025, pensando en la próxima fase del certamen.

Después de la salida de Eduardo Berizzo por los malos resultados que estaba teniendo en la temporada, el nuevo entrenador tampoco le encuentra la vuelta a su equipo y todo parece indicar que se quedarán fuera del certamen y no estarán en el Play-In.

Este miércoles, La Fiera sufrió una dura derrota por 2-0 ante Atlas en condición de visitante y quedaron en el puesto 16 de la tabla de posiciones. Quedan tres jornadas por disputarse y están a cuatro puntos del último clasificado que es Atlético San Luis, por lo que su participación en la última fase no dependerá solo de los resultados que consigan si no de como salgan los demás equipos.

James Rodríguez, la gran figura del equipo mexicano, fue reemplazado en la segunda mitad y salió cabizbajo y molesto por el rendimiento de su equipo. Mientras que el DT habló en conferencia de prensa y explicó la salida del colombiano.

¿Qué dijo Ambriz?

“Un poco táctico, tener un poco más de verticalidad en el ritmo de ida y vuelta que puso Atlas y habría que tener una variante y no se nos dio, pero fue desde el principio, no jugamos como me gusta”, expresó el entrenador sobre la salida del colombiano.