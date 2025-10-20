Cruz Azul se acomodó en el Apertura 2025 de la Liga MX y, con 28 unidades, está a solo tres puntos del líder Toluca, siendo además el único escolta de los Diablos Rojos. Luego, mira a todos desde arriba y su buen andar se traslada en una estadística importante.

Y es que más allá del récord, también es algo doloroso para otro equipo capitalino que anda deambulando por la mitad de la tabla. Con el triunfo 2-1 ante América, la Máquina Cementera llegó a 23 partidos de manera consecutiva sin conocer la derrota como local en el estadio de Pumas UNAM.

Esta cifra supera a los 22 duelos sin derrotas de los Universitarios en el Estadio Olímpico Universitario de las temporadas 1978/79 y 1979/80, que eran comandados a la ofensiva por Hugo Sánchez y Cabinho. Es decir, ahora los Celestes son los que mejores números tienen en un recinto que no es suyo.

La racha de partidos invictos de Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario inició en el Apertura 2020, torneo en el que la institución celeste movió sus dos primeros partidos de local al inmueble de la UNAM ante una remodelación que sufrió el Estadio Azteca en ese momento.

Con el triunfo contra las Águilas, los dirigidos por Nicolás Larcamón suman 23 partidos sin perder, producto de haber obtenido 18 victorias y 5 empates. En estos encuentros, además de que ha marcado 50 anotaciones y recibió apenas 16.

¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul por el Apertura 2025?

De cara a la próxima jornada, el cuadro celeste jugará por la Fecha 14 del Apertura 2025 entre semana. El partido será este martes 21 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México), en condición de visitante ante Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

