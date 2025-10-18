En el marco de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, Rayados recibe a Pumas UNAM en el Estadio BBVA. Ambos equipos buscan la victoria para acercarse a poder cumplir sus objetivos. Sin embargo, el que pegó primero fue el cuadro capitalino.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaba 0-0, Alan Medina se animó a tirar un túnel a Sergio Ramos y sacó un disparo a colocar que se coló en el segundo poste del arco defendido por Santiago Mele. Con una genialidad el conjunto visitante rompió el empate.

Lamentablemente, para los Universitarios la tranquilidad duró poco, ya que a los 9 minutos de adición, tras cumplirse el tiempo reglamentario, Sergio Ramos tuvo su propia redención y estampó el empate para dejar todo nuevamente en tablas en la finalización de la primera mitad.

A solo cuatro jornadas para el final de la Fase Regular del torneo, el cuadro dirigido por Efraín Juárez necesita sumar muchos puntos hasta el final para tener asegurada su participación en los playoffs del torneo, ya sea en la Liguilla o en el Play-In.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas UNAM por el Apertura 2025?

De cara a la Jornada 14 del certamen nacional, el actual campeón del futbol mexicano se medirá ante Atlético San Luis en condición de visitante el próximo miércoles 22 de octubre desde las 18:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez de la ciudad de San Luis-Potosí.