La alerta entre los aficionados de los Universitarios y la Máquina Cementera por los boletos de la Final de la Primera División de México.

Este domingo termina la temporada 2025-26 con el juego de Vuelta de la Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. Tras el 0-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes, Pumas UNAM y Cruz Azul definirán al ganador del certamen nacional en el Estadio Olímpico Universitario.

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Sin embargo, pese a la fiesta que supone un evento de esta envergadura, en las últimas horas se dio aviso a los aficionados de los dos equipos que quieran asistir al compromiso final a raíz de una estafa con las entradas y que resultaría un aspecto negativo doble: perder dinero y no poder ver el partido.

Buen día, afición universitaria.



Tengan mucho cuidado con la reventa, y más con los boletos físicos para el Pumas vs Cruz Azul.



Están estafando mucho con boletos falsos. Acá unos ejemplos: Recuerden que ya no dicen “Banamex”, que las bolas del boleto son azules y cargadas a la… pic.twitter.com/67U66LRDsc — Análisis Puma (@AnalisisPuma) May 23, 2026

Así lo informó en un posteo de ‘X’, ex Twitter, la cuenta Análisis Puma: “Tengan mucho cuidado con la reventa, y más con los boletos físicos para el Pumas vs Cruz Azul. Están estafando mucho con boletos falsos. Acá unos ejemplos: Recuerden que ya no dicen “Banamex”, que las bolas del boleto son azules y cargadas a la derecha, y que el holograma de “Ticketmaster” tiene bolas dentro con la misma “T” de la empresa.

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Por otro lado, continuó relatando y dando detalles para evitar un disgusto: “Y si compran, verifiquen la fecha, el rival y los datos del mismo. Están hasta vendiendo boletos de fase regular y los hacen creer que son para la Final de mañana”.

El aviso de Pumas UNAM por las estafas

El cuadro auriazul está al tanto del caso y lanzó una publicación para advertir a los aficionados que asistan al recinto: “Para garantizar la seguridad de todos y mantener el orden en los accesos al Estadio Olímpico Universitario, les informamos que si no cuentan con boleto, por favor no asistan al estadio ni a sus inmediaciones. Recordamos que las taquillas permanecerán cerradas y no habrá venta de boletos el día del partido. Disfruta de la GRAN FINAL desde casa, evita contratiempos y comparte cómo vas a vivir la final y desde dónde nos verán“.

¿Cuándo juega Cruz Azul el partido de Vuelta de la Final del Clausura 2026?

El segundo juego de la serie final de la Primera División de México entre los Universitarios y la Máquina Cementera será este domingo 24 de mayo desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana.

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En síntesis