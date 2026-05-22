¿Cuál es el técnico mexicano que sumó Atlético San Luis y que salió campeón en el extranjero?

Un entrenador mexicano que fue campeón en la Primera División de Canadá será director técnico de los Rojiblancos.

Luego de un mal inicio de año, la actividad de Atlético San Luis terminó en la temporada 2025-26 tras no poder ingresar a la Liguilla. Luego de que Guillermo Abascal fuera cesado de su cargo en la Jornada 12, Raúl Chabrand quedó como interino hasta el final de la Fase Regular.

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Ahora, se conoció que el equipo rojiblanco tendrá un nuevo estratega. El periodista César Luis Merlo reveló que será Diego Mejía, que viene de ganar la Canadian Premier League con Atlético Ottawa. El cuadro apostará por un estratega del país.

Así lo comentó en un video en su canal personal de YouTube: “Hay nuevo entrenador en la liga mexicana. Después de casi un mes de análisis, de diversas reuniones, de ver perfiles, de entrevistar extranjeros, Atlético San Luis se ha decantado por un técnico mexicano“.

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Y continuó: “Es Diego Mejía. Ya dirigió en Bravos de Juárez, viene de salir campeón con el Atlético Ottawa, haciendo una campaña muy, pero muy, pero muy buena. Un técnico joven, interesante, con buena proyección. El acuerdo ya casi está. Digamos, no se va a caer, falta que firme“.

Además, añadió dando más detalles: “Entiendo que la relación laboral va a ser de un año con opción a extender por otro año si se cumplen determinados objetivos, pero Diego Mejía ya es un trato hecho. Podemos adelantarlo, podemos decirlo, es el nuevo técnico de Atlético San Luis“.

¿Cómo fue el Clausura 2026 de Atlético San Luis?

En lo que respecta a lo meramente numérico, los Rojiblancos de San Luis Potosí cosecharon 5 victorias, 3 empates y 9 derrotas en 17 jornadas, finalizando en un flojo 14° puesto con solo 18 puntos, a solo 6 unidades del sotanero, que esta ocasión fue Santos Laguna.

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En síntesis