Este sábado se jugará uno de los partidos más atractivos del momento en el futbol mexicano entre Toluca y América por la última jornada del Torneo Apertura 2025. Desde las 19:00 hs de la CDMX, los Diablos Rojos recibirán a Las Águilas en el Nemesio Díez en un partido clave que puede definir al líder del certamen antes del comienzo de la Liguilla.

América y Toluca se vuelven a ver las caras (Getty Images)

Los dirigidos por Antonio Mohamed tienen los mismos puntos que los de André Jardine y están a uno solo del único líder que es Cruz Azul con 35 unidades. En caso de que uno de los dos se quede con el triunfo y La Máquina Celeste empate o pierda ante Pumas, podrán terminar la primera fase de la mejor manera posible.

Es por eso que se podría decir que vuelven a jugar una final, no tan importante como las dos anteriores, pero que será clave pensando en lo que se viene en los playoffs.

En ese contexto, Federico Pereira, defensa del Toluca, le envió una advertencia al América antes del encuentro que se disputará este fin de semana. El uruguayo dejó en claro que el grupo tiene un objetivo definido y que saldrán a buscarlo desde el primer minuto.

¿Qué dijo Federico Pereira?

El mensaje de Federico Pereira llegó con confianza y convicción: “Sí trataremos de hacer las cosas que nosotros sabemos hacer para llevarnos el partido. Hay un montón de factores que a veces no dependen de nosotros, a veces sí, que pueden cambiar el rumbo del partido”, expresó.

“Iremos por el objetivo, que nosotros tenemos claro, que es el primer lugar”, cerró el defensa de Toluca dejando una clara advertencia para el América, que sabe que no la tendrá fácil en su visita al Nemesio Díez.

