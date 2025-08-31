Así como varios clubes sorprendieron en el mercado de pases de este 2025, ahora fue el turno del Club América, que decidió apostar fuerte para reforzar su plantilla y pelear por un nuevo título tras quedarse sin la posibilidad de ser tetracampeones.

Los directivos hicieron un esfuerzo importante y lograron la contratación de Allan Saint-Maximin pagando alrededor de 12 millones de dólares por su ficha, futbolista francés que jugaba en Arabia Saudita y que aceptó el desafío de llegar al futbol mexicano.

El atacante se adaptó rápidamente a la idea de André Jardine y ya empezó a mostrar su calidad con la camiseta de Las Águilas. En muy poco tiempo dejó en claro que puede convertirse en uno de los grandes protagonistas del torneo, algo que ilusiona de manera especial a la afición azulcrema.

En su debut, Saint-Maximin ingresó en Jalisco ante Atlas y convirtió su primer gol con el equipo. Luego, este sábado por la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes, a puertas cerradas, volvió a marcar, esta vez frente a Pachuca, confirmando que atraviesa un gran momento desde su llegada.

Allan Saint-Maximin festeja su segundo gol con América junto a sus compañeros (Getty Images)

Si bien todavía falta mucho en el campeonato, su arranque no pudo ser mejor. Con apenas dos partidos disputados ya lleva dos goles, una estadística que lo perfila para estar en la pelea por el título de goleo si mantiene esta regularidad a lo largo de la temporada.

Tabla de goleo de la Liga MX